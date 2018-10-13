ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نجم تشيلسي يدخل دائرة اهتمامات أتليتيكو مدريد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:02 م
صدى البلد
يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، للتعاقد مع سيسك فابريجاس نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن فابريجاس دخل دائرة اهتمامات الروخي بلانكوس، ويرغب في الحصول على خدماته في يناير المقبل.

وكان فابريجاس انتقل إلى صفوف البلوز في موسم 2014، قادمًا من برشلونة في صفقة بلغت نحو 30 مليون يورو.

يذكر أن الروخي بلانكوس يحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة حمل ميجان ميركل بعد ظهورها في زفاف الأميرة أوجيني

أسامة الشيخ يكشف حقيقة إطلاق ٢٤ قناة إسرائيلية باللغة العربية

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا

أسعار الذهب اليوم السبت

فحص طبي لصلاح محسن في الأهلي

النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو

روسيا تخطر إسرائيل بعدم نقل مسئولية تشغيل منظومة إس 300 للسوريين

أسرع وصفة لإطالة الشعر لن تكلفك جنيهين

أمريكا وحلفاؤها يقصفون دير الزور في سوريا بقنابل مجرمة دوليا

لواء شرطة في أنصار بيت المقدس: كمين باسوس زرعت أسفله قنبلة

ساعة خاشقجي الـ أبل تفضح فبركة الإعلام التركي حول مقتله

شاهد.. لحظة استشهاد متظاهر فلسطيني بنيران الاحتلال الإسرائيلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

الفقي: البنك الدولي شريك أساسي لإعادة إنشاء البنية الأساسية لمصر ..فيديو
إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع
النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو
تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو
رشاد عبده: الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل للشباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟