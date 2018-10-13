نجم تشيلسي يدخل دائرة اهتمامات أتليتيكو مدريد

يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، للتعاقد مع سيسك فابريجاس نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن فابريجاس دخل دائرة اهتمامات الروخي بلانكوس، ويرغب في الحصول على خدماته في يناير المقبل.



وكان فابريجاس انتقل إلى صفوف البلوز في موسم 2014، قادمًا من برشلونة في صفقة بلغت نحو 30 مليون يورو.



يذكر أن الروخي بلانكوس يحتل المركز الثالث، في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.