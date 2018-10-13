التنظيم والإدارة: 40‎‎% من موظفي الدولة يعملون 4 أيام في الأسبوع

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن اللجنة الوزارية المعنية بدراسة تقليص أيام العمل لموظفي الدولة، انتهت إلى عدم الحاجة لتقليص أيام عمل الموظفين في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الشق القانوني للدراسة أوضح أن هناك صعوبة في تقليص عدد ساعات العمل.



وأوضح الشيخ، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتائج أعمال لجنة دراسة تقليص ساعات العمل، أن الدراسة أظهرت أن 40 ‎‎ من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة يعملون 4 أيام في الأسبوع بدلا من 5 أيام، حيث إن هذه النسبة تمثل من هم فوق سن الخمسين، ويحصلون على 52 يومًا كإجازة سنوية، بمعدل يوم إجازة إضافي كل أسبوع، أى أن هذه النسبة تعمل 4 أيام فقط بالفعل أسبوعيًا.



وقال إن الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل أيضا على 45 يوما إجازة، بالإضافة إلى 7 أيّام عارضة، أي يحصل على 52 يوما إجازة في السنة، منوها بأن باقي الموظفين يحصلون على 21 يوما إجازة غير السنة، بالإضافة إلى 7 أيام عارضة، بجانب إجازات الأعياد والإجازات الرسمية.