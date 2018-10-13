باحثة فرنسية تكشف سبب عدم فاعلية عقاقير الاكتئاب

اكتشفت الدكتورة الفرنسية آلونى تزافارا مدير قسم الأبحاث فى المعهد الوطني للصحة الفرنسية والأبحاث الطبية، بروتينا أطلق عليه اسم (E L K- 1) فى مخ الأشخاص الذين يعانون من نوع من الاكتئاب يقاوم العقاقير الطبية المعالجة، ويمكن التوصل إلى هذا البروتين عن طريق أخذ عينة من الدم.



وقالت إن هذا الكشف يعطى أملا للمرضى الذين يعانون من الاكتئاب المقاوم للعقاقير، وبالتالي يمكن إحاطة نشاط البروتين ووقف عمله، وذلك فى المستقبل القريب والتوصل إلى فاعلية عقار مضاد للاكتئاب والتعرف أكثر على ما يحدث فى الخلية، وذلك خلال الأعوام القادمة.