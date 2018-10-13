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بين الناس

عزبة النخل محاصرة بالقمامة والحي في واد آخر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
مريم صليب
يشكو أهالي منطقة عزبة النخل من تراكم أكوام القمامة وعدم وجود صناديق، ما يدفعهم لترك القمامة في الشارع وتراكمها على جانبي الطريق، ويشوه المنظر الحضاري ويؤثر على حركة مرور المواطنين والسيارات.

ورصدت عدسة "صدى البلد" شكاوى الأهالي، حيث قال أمين عبد الهادي: "الزبالة بتحاصرنا وشركات النظافة يوم تيجي وعشرة لا، وأرسلنا للحي أكثر من مرة ولكن النتيجة التجاهل".

وناشد محمد صابر، المسئولين العمل على رفع القمامة وإيجاد صناديق لها، لعدم تراكمها وتعطيل حركة السير، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056
عزبة النخل محاصرة بالقمامة والحي في واد آخر
عزبة النخل محاصرة بالقمامة والحي في واد آخر

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