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تعليم

عميد آداب القاهرة: معظم أعضاء هيئة التدريس بالكلية درسوا بالخارج

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:41 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أكد الدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الأداب بجامعة القاهرة، أن الكلية تدعم شباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، للمشاركة في المحافل العلمية الدولية بأبحاثهم العلمية.

وأشار الدكتور الشربينى فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن الجامعة تسهم فى توفير المنح للباحثين من خلال اتفاقيات أو مؤتمرات، مما يساعد على ظهور الباحثين المصريين فى المحافل الدولية لافتا الى أن أغلب أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغات بكلية الآداب درسوا بالخارج ومن أبرزها قسمي اللغة الصينية والإسبانية التى تقدم منحا للطلاب والباحثين بشكل دورى.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن أن مصر كانت ضمن ثلاث دول من منطقة الشرق الأوسط شاركت بملتقى تكريم الدراسات الإسبانية الدولية بمدريد، والذي اطلقته مؤسسة دوكيس دي صوريا للعلوم والثقافة الإسبانية، حيث تم تكريم الدكتورة عبير محمد عبد السلام زهانة رئيس قسم اللغة الإسبانية بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتورة نجوى محرز رئيس جمعية الدراسات الإسبانية المصرية وعضو الجمعية الدولية للدراسات الإسبانية.

وأشار الخشت، إلى أهمية مشاركة أساتذة جامعة القاهرة وباحثيها في المحافل الدولية المختلفة والندوات والمؤتمرات وتمثيل جامعة القاهرة بوجه مشرف دوليًا وتبادل الأفكار والتجارب، مشيرًا إلى أن ملتقى تكريم الدراسات الإسبانية الدولية بمدريد استهدف تكريم من يكرسون حياتهم المهنية لدراسة ونشر الثقافة الإسبانية من غير الإسبان والاعتراف بدورهم، وكان من بينهم أساتذة وباحثين من جامعة القاهرة.

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