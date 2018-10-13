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رياضة

هازارد: أتمنى اللعب تحت قيادة مورينيو مرة أخرى

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:10 م
صدى البلد
إسراء أشرف
أبدى اللاعب البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي،رغبته في اللعب مرة أخرى، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الحالي.

وقال هازارد في تصريحات لصحيفة "HLN" البلجيكية: "بالطبيعي أنا لا أندم على شيء في مسيرتي الكروية، لكن إذا يوجد شيء واحد يستحق أن أندم عليه فهو أنني لم ألعب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي مرة أخرى".

تابع: "جوزيه مورينيو أفضل مدرب صديق ممكن أن تتخيله عندما نفوز في مباراة، إذا طلبت منه عطلة سيمنحك عطلتان، ويمكنك أن تفعل ما تريد".

واصل: "في حال إن كانت نتائج الفريق سلبية، يهاجم اللاعبين بشدة، بعد ذلك أصبحت أتقبل الموضوع لأنه جزء من شخصيته، كما أنه ليس مدرب سيء دفاعيًا وليس يفضل الهجوم مثل بيب جوارديولا، ولكن في الموسم الذي حققنا فيه الدوري لعبنا بشكل رائع وسجلنا أهدافًا كثيرة".

أضاف: "في موسم مورينيو الأخير كنا نعاني كثيرًا، ولم نفز والتدريبات أصبحت مملة للغاية، لهذا كان من الأفضل أن تنتهي العلاقة".

اختتم هازارد حديثه مشيرًا إلى أن إذا طلب منه أن يلعب تحت قيادة مدير فني جديد، فأنه سيقول: "إنني أود اللعب تحت إمرة مورينيو".

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