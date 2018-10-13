بيان عاجل للحكومة بشأن تدهور محصول الطماطم

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للحكومة بشأن تدهور محصول الطماطم بمصر هذا العام، مؤكدا أنه فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين، والارتقاء بالخدمات وفتح أبواب الرزق للمواطنين، إلا أن الأداء المتدني لوزارة الزراعة، وفشلها الذريع فى توفير المنتجات الزراعية والارتقاء بجودتها والعمل على فتح أسواق لتصديرها يحول دون ذلك.





وأضاف إسماعيل، فى بيان صحفى له: لقد كان قرار وزير الزراعة بشأن استيراد الطماطم من الأردن ، لهو دليل على فشل الوزارة فى تحقيق استراتيجية الاكتفاء الذاتى الذى تنادى به الوزارة تسعى إليه القيادة السياسية، نتج عن ذلك دمار آلاف الأفدنة وتعرض المزارعين للسجن لأن تكلفة زراعة الفدان الواحد تصل إلى 25 ألف جنيه ونتج عن قلة المحصول ارتفاع أسعار الطماطم بصورة جنونية وفتح باب الاستيراد الآن يؤدي حتما للقضاء على مزارعي الطماطم بمصر حتى وصل كيلو الطماطم بمحافظة أسوان إلى 20 جنيها.





ولفت إلى أنه لم يعد سرًا الفشل المتلاحق لوزارة الزراعة ، الأمر الذي أدى الى استيراد كل المنتجات الزراعية ونستورد 90% من احتياجاتنا من التقاوي و97% من الزيت، ونستورد الأرز بعد ان كنا نصدر ونستورد القطن ولا نعرف نسوق محصولنا ونستورد 9 مليون طن ذره صفراء ولا نستطيع تسويق 250 الف طن داخل مصر ونستورد 9 ملايين طن قمح.





وأكد أن هذه السياسة الزراعية العقيمة سوف تهدر جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية زراعية حقيقية وتجهض محاولات القيادة السياسية للوصول إلى أمن غذائي زراعي وتجعل الفلاح يفقد الثقة في قياداته الزراعية.





وناشد سليم، رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل فى هذا الأمر، وإحالة كافة المسئولين والجهات التى تسببت فى هذه الكارثة لجهات التحقيق، وبخاصة الأجهزة والهيئات المسئولة عن استيراد البذور والتقاوى والأجهزة المسئولة عن الرقابة والفحص.



