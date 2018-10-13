إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن طريق صلاح سالم سيشهد إغلاقا جزئيا اعتبارا من اليوم، السبت، ولمدة أسبوع، بسبب أعمال صيانة وتطوير مدخل المقطم عند تقاطعه مع الأوتوستراد.



وأضاف «هشام»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن أعمال الصيانة ستكون ليلا ونهارا وسط انتشار خدمات مرورية مكثفة وعلامات إرشادية لملاحظة الحالة المرورية ومنع أي تجاوزات أو حوادث.



وأشار الخبير المروري إلى أن استمرار الإغلاق الجزئي بالطريق الدائري يأتي بسبب أعمال إنشاء كوبري مشاه في منطقة الأوتوستراد القادم من المنيب للقاهرة الجديدة.



