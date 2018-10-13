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محافظات

أهالي المعصرة بعد توصيل الغاز: رحمونا من بلطجية الأنابيب.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:56 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال - عدسة / إيهاب اشرف
التقت عدسة موقع "صدى البلد" مع عدد من أهالي منطقة المعصرة لرصد آرائهم في مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة، على هامش افتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس طارق الملا، وزير البترول المشروع بالمنطقة. 

وقال محمود سيد من أهالي المنطقة: إن التقديم لتوصيل الغاز بمركز التعاقد الذي أنشأته الشركة وفر عليهم مجهودًا كبيرًا بدلاً من الذهاب لمقار الشركة.

وأكد أن الأوراق المطلوبة تتضمن صورتين من عقد الإيجار أو التمليك وصورة البطاقة الشخصية وصورة من وصل الكهرباء أو المياه.


وتابع هاني أحمد قائلاً: " أخيراً هنترحم من الأنابيب واحتكار البياعين والسوق السوداء لها الغاز هيوفر علينا نشتري انبوبة كل أسبوعين" ، مشيرا إلى ان بعض البائعين يبيعون الاسطوانة الواحدة بما يزيد على 70 جنيها على حسب مكان الشقة في الطابق.

وعن إجراءات التقديم ، قال أدهم محمد : "بنقدم الأوراق خلال 5 دقائق ومفيش أي صعوبة ولا مشكلة في التقديم واشكر الوزير والمحافظ على اهتمامهم بينا".

وتابع سليمان محمد من أهالي المنطقة: " بنجيب 3 انابيب في الشهر وأوقات السعر كان بيوصل 100 جنيه للواحدة.. أخيرا هنترحم من استغلال وبلطجة بياعين الأنابيب".


فيما قال إبراهيم سيد: إن إجراءات التقديم سهلة وميسرة ولا توجد أي مشكلة، مشيدا بقرار وزير البترول بتقسيط رسوم التوصيل لمدة 6 سنوات.

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