كان يعمل نادلا في مطعم.. من هو جاك زوج الأميرة أوجيني؟

انضم فرد جديد إلى العائلة المالكة البريطانية أمس، الجمعة، بزواج جاك بروكسبانك من الأميرة أوجيني في حفل زفاف لفت أنظار العالم في قلعة وندسور، ولكن من هو هذا الشاب وكيف تعرف على الأميرة؟



يبلغ جاك بروكسبانك 32 عاما، وتعرف على الأميرة أوجيني التي تعد التاسعة على العرش، قبل 7 سنوات، حيث التقاها خلال التزلج في منتجع فيربير السويسري، وفقًا لـ"ذا ميرور" البريطاني.



ورغم أن حفل الزفاف الملكي يعد الثاني في عام 2018، بعد زفاف الأمير هاري من ميجان ميركل في مايو الماضي، إلا أن بروكسبانك لا يتمتع بشعبية واسعة مثل الأمير هاري وزوجته.



تلقى جاك تعليمه في مدرسة ستو بولاية باكنجهام، حيث كانت تكلفة السنة الدراسية الواحدة 8500 جنيه إسترليني، ولكنه قرر عدم الذهاب إلى الجامعة لاستكمال دراسته.



التقى جاك بالأميرة في عام 2011 حيث كان يعمل نادلا، وبعد معرفته بها استمر في مهنته ولم يخجل منها، بل تطور في عمله حتى أصبح مديرا لنادي كاساميجوس، ثم أصبح مدير العلامة التجارية ماهيكي في المملكة المتحدة وأوروبا.



كان جاك طموحا فعمل في أكثر من مجال في سن صغيرة، وقال في حوار قديم لها: "أريد إنشاء سلسلة من الحانات، لقد كان حلمي منذ أن كنت في الثامنة عشر من عمري".



في حين أن زوجته الأميرة أوجيني من العائلة المالكة، فنسب بروكسبانك بالفعل يعود إلى عائلة مالكة، فهو قريب بعيد للملك إدوارد الثالث، وجيمس الثاني في اسكتلندا.