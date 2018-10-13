مخلفات وحيوانات ميتة في سراديب الجبخانة الأثرية بمصر القديمة.. فيديو

رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" أثناء جولتها في جبانة محمد علي باشا الأثرية وقد انتشرت في السراديب والصهاريج أسفلها مخلفات وقمامة وحيوانات ميتة.



الجبانة التي أنشأها محمد علي باشا عام 1829 م كمصنع ومخزن للبارود، كان ضمن تصميمها سرايب وصهاريج ماء بالأسفل، وذلك لضمان درجة تبريد مناسبة لتجنب اشتعال البارود في المخزن.



يذكر أن محمد علي باشا أنشأ الجبانة عام 1829 م كمصنع ومخزن للذخيرة من الكبريت وملح البارود والبارود، وذلك بعد أن تكرر اشتعال الحرائق في المخزن الأصلي الذي كان بالقلعة.

