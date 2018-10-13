ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:15 م
صدى البلد
آية الجارحي
قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك 4 فئات من العاملين في الدولة يحصلون على ساعة إذن يوميا، وهم الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعيل لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة الحامل من بداية شهرها السادس، والمرأة التي ترضع طفلها.

وأضاف الشيخ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن نتائج الأعمال لتقليص ساعات العمل، أن اللجنة قدمت مقترحا بمنح اختيار للموظف من أي فئة من الفئات الأربعة بالحصول على ساعة يوميا أو تجميع عدد الساعات يوميا والحصول على يوم إجازة بدلا من ساعة يوميا.

وأشار إلى أن لجنة تقليص ساعات العمل تواصلت مع عدد من الوزارات والمحافظات وإجراء استطلاعات على الموظفين لبحث إمكانية تقليص عدد أيّام العمل للموظفين.

وأوضح الشيخ أنه تمت مخاطبة 31 وزارة ردت منها 14 وزارة، أي بنسبة 45‎‎% من الوزارات، رفض 86% منهم المقترح.

وأكد أنه تمت مخاطبة جميع المحافظات ردت منها 14 محافظة، أي بنسبة 52%، ورفض 86% منهم المقترح.

كما تم إجراء استطلاع على عدد من الموظفين بلغ 3 آلاف و935 موظفا، رفض 67% منهم المقترح، وكانوا هؤلاء الموظفين من 5 جهات هي وزارات الاتصالات والتعليم العالي والزراعة والثقافة والهيئة العامة للاستعلامات.

ترشيحاتنا

الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري

طريقة تحضير السجق الشرقي الأصلي في المنزل

رئيس حي المعصرة: توصيل الغاز لـ 11 ألف وحدة سكنية بالدواجن

قمة نارية بين هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.. الليلة

محمد صلاح يثير أزمة جديدة مع اتحاد الكرة ويحذف صورة راعى الجبلاية

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا

برشلونة يستقر على بديل فالفيردي

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة عن هدف البرازيل الأول أمام السعودية

روسيا تخطر إسرائيل بعدم نقل مسئولية تشغيل منظومة إس 300 للسوريين

سي.إن.إن: ترامب بصدد شن حرب باردة على الصين

رئيس السكة الحديد لصدى البلد: حجز تذاكر القطارات من خلال أبلكيشن الهيئة الرسمي فقط

انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع
النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو
تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو
رشاد عبده: الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل للشباب
سياسي أمريكي: نهضة مصر تحتاج التعليم الصناعي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟