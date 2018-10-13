التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك 4 فئات من العاملين في الدولة يحصلون على ساعة إذن يوميا، وهم الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعيل لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة الحامل من بداية شهرها السادس، والمرأة التي ترضع طفلها.



وأضاف الشيخ، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن نتائج الأعمال لتقليص ساعات العمل، أن اللجنة قدمت مقترحا بمنح اختيار للموظف من أي فئة من الفئات الأربعة بالحصول على ساعة يوميا أو تجميع عدد الساعات يوميا والحصول على يوم إجازة بدلا من ساعة يوميا.



وأشار إلى أن لجنة تقليص ساعات العمل تواصلت مع عدد من الوزارات والمحافظات وإجراء استطلاعات على الموظفين لبحث إمكانية تقليص عدد أيّام العمل للموظفين.



وأوضح الشيخ أنه تمت مخاطبة 31 وزارة ردت منها 14 وزارة، أي بنسبة 45‎‎% من الوزارات، رفض 86% منهم المقترح.



وأكد أنه تمت مخاطبة جميع المحافظات ردت منها 14 محافظة، أي بنسبة 52%، ورفض 86% منهم المقترح.



كما تم إجراء استطلاع على عدد من الموظفين بلغ 3 آلاف و935 موظفا، رفض 67% منهم المقترح، وكانوا هؤلاء الموظفين من 5 جهات هي وزارات الاتصالات والتعليم العالي والزراعة والثقافة والهيئة العامة للاستعلامات.

