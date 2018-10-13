ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

عبد الله النجار: لابد من جهاد النفس للتغلب على جريمة الإدمان

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أشاد الدكتور عبد الله النجار، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر،  بدور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ، واحتضانه للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر، إحساسًا منه بواجبه تجاه دينه ووطنه، ونشاطه الدائم في تناول ومعالجة القضايا المجتمعية الملحة، وما قام به معاليه بمبادرة "وطن بلا إدمان" خير دليل على ذلك، فهي حملة وطنية تستحق الحفاوة والمشاركة من مؤسسات الدولة، فبها نستطيع أن ننقذ الشباب من براثن الإدمان، تلك الجريمة المنظمة التي تقتل البشرية في صمت تام، وتغييب عقول الشباب الذين هم أمل كل أمة، وبسواعدهم تبنى الحضارات.

وأضاف خلال كلمته في ختام فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين المسجلين على منحة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ، أن الذي يتاجر في المخدرات إنسان فقد ضميره ووازعه الذي يبعده عن الأذى ، فهو قاتل للبشرية وللناس جميعًا ، ولكن في صورة هادئة مغلفة بالنشوة التي يروجها لتلك المواد القاتلة ، والإنسان الذي يتعاطى المخدرات ميت حكمًا ؛ لأنه يفقد وعيه وعقله وقيمته في أغلب فترات حياته ، كما أنه يفسد عبوديته لله تعالى ، وينهك جسده الذي جعله الله أمانة عنده ، وعلى ذلك نستطيع القول : إن هذه التجارة من أشد الجرائم التي ترتكب ، ويكفي أن ننظر إلى ما يصير إليه مآل المتعاطي والتاجر أيضًا ، فالمحصلة النهائية دمار وهدم للجسم وللصحة والعقل ؛ لذلك لابد من جهاد النفس والتغلب عليها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي يسعى المجتمع لمحاربتها والتغلب عليها ، وعلى هؤلاء الطلاب الوافدين أن يكونوا خير سفراء في بلادهم ، ناصحين لشعوبهم ، ومعلمين لهم كيف يواجهون الباطل بشتى أنواعه وأشكاله.

ترشيحاتنا

تعرف على حقيقة حمل ميجان ميركل بعد ظهورها في زفاف الأميرة أوجيني

إطلاق سراح القس برانسون يكشف صعوبة حل الخلاف التركي الأمريكي

جاسيتن بيبر يشعر بتأنيب الضمير بسبب تعرض سيلينا جوميز لانهيار عصبي

3 أزمات دولية.. كشفت حقيقة أردوغان ملك الانبطاح والرضوخ ..فيديو

هكذا أعلن موناكو عن تعيين هنري مدربا للفريق

بيان عاجل للحكومة بشأن تدهور محصول الطماطم

قمة نارية بين هولندا وألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.. الليلة

تعرف على مواجهات مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

أنغام تنعي شقيقتها غنوة: نسألكم الدعاء لها

وريث عرش العراق يتقدم لشغل منصب وزير الخارجية في حكومة عبد المهدي

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا

سي.إن.إن: ترامب بصدد شن حرب باردة على الصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

الفقي: البنك الدولي شريك أساسي لإعادة إنشاء البنية الأساسية لمصر ..فيديو
إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع
النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو
تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو
رشاد عبده: الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل للشباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟