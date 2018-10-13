عبد الله النجار: لابد من جهاد النفس للتغلب على جريمة الإدمان

أشاد الدكتور عبد الله النجار، العميد الأسبق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، بدور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني ، واحتضانه للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر، إحساسًا منه بواجبه تجاه دينه ووطنه، ونشاطه الدائم في تناول ومعالجة القضايا المجتمعية الملحة، وما قام به معاليه بمبادرة "وطن بلا إدمان" خير دليل على ذلك، فهي حملة وطنية تستحق الحفاوة والمشاركة من مؤسسات الدولة، فبها نستطيع أن ننقذ الشباب من براثن الإدمان، تلك الجريمة المنظمة التي تقتل البشرية في صمت تام، وتغييب عقول الشباب الذين هم أمل كل أمة، وبسواعدهم تبنى الحضارات.





وأضاف خلال كلمته في ختام فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين المسجلين على منحة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة ، أن الذي يتاجر في المخدرات إنسان فقد ضميره ووازعه الذي يبعده عن الأذى ، فهو قاتل للبشرية وللناس جميعًا ، ولكن في صورة هادئة مغلفة بالنشوة التي يروجها لتلك المواد القاتلة ، والإنسان الذي يتعاطى المخدرات ميت حكمًا ؛ لأنه يفقد وعيه وعقله وقيمته في أغلب فترات حياته ، كما أنه يفسد عبوديته لله تعالى ، وينهك جسده الذي جعله الله أمانة عنده ، وعلى ذلك نستطيع القول : إن هذه التجارة من أشد الجرائم التي ترتكب ، ويكفي أن ننظر إلى ما يصير إليه مآل المتعاطي والتاجر أيضًا ، فالمحصلة النهائية دمار وهدم للجسم وللصحة والعقل ؛ لذلك لابد من جهاد النفس والتغلب عليها في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي يسعى المجتمع لمحاربتها والتغلب عليها ، وعلى هؤلاء الطلاب الوافدين أن يكونوا خير سفراء في بلادهم ، ناصحين لشعوبهم ، ومعلمين لهم كيف يواجهون الباطل بشتى أنواعه وأشكاله.