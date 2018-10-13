تعرف على الراتب الخيالي لعمر خربين المرشح للزمالك

أكدت مصادر قوية داخل نادى الزمالك ترحيب السويسرى جروس المدير الفني بالتعاقد مع الدولي السوري عمر خربين نجم الهلال السعودى فى يناير المقبل.



وقالت المصادر إن النجم السورى المتوج بجائزة أفضل لاعب فى آسيا 2017 يتقاضى راتبا سنويا خياليا قدره 5 ملايين ريال سعودى من الهلال أى ما يقرب من 25 مليون جنيه سنويا.



وشددت المصادر على استحالة قدرة خزينة الزمالك تحمل هذا الراتب الا فى حالة تبرع أحد رجال الأعمال بتحمل جزء من مستحقات عمر خربين.



وسجل عمر خربين هدف الهلال السعودى الوحيد فى مرمى جنش أثناء لقاء الزمالك والزعيم السعودي على كأس الرئيس السيسى بالرياض والذي انتهى بفوز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.