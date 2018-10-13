تأجيل طعن أوبر وكريم على حكم وقف نشاطهما لـ 1 ديسمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقام من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاطهما، ووقف عملها فى مصر لجلسة 1 ديسمبر المقبل للإطلاع.





اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.





وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



