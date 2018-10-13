ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأجيل طعن أوبر وكريم على حكم وقف نشاطهما لـ 1 ديسمبر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:09 م
أوبر وكريم
أوبر وكريم
كتب محمد زهير
قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقام من شركتى "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعى، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى القاضى بوقف نشاطهما، ووقف عملها فى مصر لجلسة 1 ديسمبر المقبل للإطلاع. 

اختصم الطعن رقم ٤٧٥٧٣ لسنة ٦٤ قضائية عليا، كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وذكر الطعن أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركة موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.

ترشيحاتنا

روسيا تخطر إسرائيل بعدم نقل مسئولية تشغيل منظومة إس 300 للسوريين

الاليزيه: ولي عهد أبوظبي يلغي زيارته لفرنسا

وريث عرش العراق يتقدم لشغل منصب وزير الخارجية في حكومة عبد المهدي

أسطورة الأرجنتين عن ميسي: يذهب للحمام 20 مرة قبل كل مباراة

إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

تامر حسني يغادر المستشفى

فضيحة تهز إيران ومسئول كبير يهرب إلى أستراليا

مدرس يشعل النيران في نفسه لخلافات مع حماته بسوهاج

تعرف على مواجهات مجموعة القاهرة بالقسم الثالث

حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

فيديوجراف| سر اللون الأسود لروب المحاماة

أول تعليق من ميلانيا ترامب على زيارتها لمصر: تجربة شيقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

الفقي: البنك الدولي شريك أساسي لإعادة إنشاء البنية الأساسية لمصر ..فيديو
إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع
النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو
تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو
رشاد عبده: الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل للشباب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟