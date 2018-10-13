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ديني

رد البحوث الإسلامية على شخص يريد تبني طفل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:33 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "أريد أن أتبنى طفلًا فهل يترتب عليه حقوق البنوة؟".

وردت لجنة الفتوى بالمجمع: إن التبني حرام ولا يترتب عليه حقوق البنوة، أما الكفالة والنفقة والرعاية فثوابها عظيم فقد حث الإسلام على ذلك، ورتب عليه الجزاء الأوفى قال صلى الله عليه وسلم: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا.

واستشهدت اللجنة بما قاله ابن بطال: حق على كل مسلم يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به؛ ليكون في الجنة رفيقا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولجماعة النبيين والمرسلين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء.

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