رد البحوث الإسلامية على شخص يريد تبني طفل

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "أريد أن أتبنى طفلًا فهل يترتب عليه حقوق البنوة؟".





وردت لجنة الفتوى بالمجمع: إن التبني حرام ولا يترتب عليه حقوق البنوة، أما الكفالة والنفقة والرعاية فثوابها عظيم فقد حث الإسلام على ذلك، ورتب عليه الجزاء الأوفى قال صلى الله عليه وسلم: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا.





واستشهدت اللجنة بما قاله ابن بطال: حق على كل مسلم يسمع هذا الحديث أن يرغب في العمل به؛ ليكون في الجنة رفيقا للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولجماعة النبيين والمرسلين، ولا منزلة عند الله في الآخرة أفضل من مرافقة الأنبياء.