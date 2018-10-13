محمد صلاح يثير أزمة جديدة مع اتحاد الكرة ويحذف صورة راعى الجبلاية

أثار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى أزمة جديدة مع إتحاد الكرة تسببت في جدل كبير داخل الوسط الرياضي وبين متابعيه عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعى.



ونشر محمد صلاح صورة تجمعه بأحد الأطفال أثناء بداية لقاء مصر واى سواتينى أمس فى الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019 قبل أن يقوم بمسح اسم شركة الاتصالات الراعية للجبلاية من تى شيرت الطفل.



وجاء تصرف محمد صلاح بإيعاز من مدير أعماله رامى عباس ليؤكد أن الحقوق التسويقية بين اللاعب واتحاد الكرة مازالت محل جدل رغم الوعود الكثيرة لإنهاء تلك الأزمة.