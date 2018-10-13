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تقوي العظام والنظر..10 فوائد لـ السبانخ

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:32 م
تقوي العظام والنظر..10
تقوي العظام والنظر..10 فوائد لـ السبانخ
رنا عصمت
نصح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، بالإكثار من تناول الخضراوات بصفة عامة وخاصةً السبانخ، مؤكدًا انها تتميز بامتلاكها للعديد من المواد الغذائية المفيدة للصحة، واحتوائها على القليل من السعرات الحرارية.

كما أنها تساعد على الوقاية من بعض الأمراض، لذلك تعرف في السطور القادمة فوائد السبانخ الصحية:

1-تغذي العين وتساعد على تقوية النظر.
2- تقوي العظام وتعالج هشاشته.
3- مفيدة لمن يعاني من إنقاص الحديد في الجسم.
4-تحافظ على صحة الجلد.
5- تساعد على نضارة البشرة.
6- تقوي الشعر.
7-تساعد في عملية الهضم.
8-تحتوي علي مضادات الاكسدة ومضادات الالتهابات.
9-لها دور في تحسين وظائف الجهاز العصبي.
10-تنظم مستوى السكر في الدم.

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