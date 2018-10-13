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أخبار العالم

أمريكا تهدد الهند بالعقوبات بسبب روسيا وإيران.. والكرملين يرد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:19 م
ترامب ومودي
ترامب ومودي
على صالح
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية الهند من اضطرار واشنطن إلى تطبيق إجراءات عقابية ضدها حال إتمامها لصفقات نفطية وعسكرية من إيران وروسيا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهند، بأنها سوف ترى قريبًا قراره بشأن الإجراءات العقابية بعد أن تحركت نيودلهي لشراء أنظمة دفاع جوي متقدمة من طراز S-400 من روسيا. 

وحذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، الهند قائلةً: إن الحكومة الأمريكية حريصة للغاية في مراجعة قرار نيودلهي بمواصلة شراء النفط من إيران وشراء أنظمة صواريخ روسية من طراز S-400. 

وأضافت بالتأكيد عندما نسمع عن أشياء مثل شراء النفط الإيراني أو أنظمة S-400، فإنه ليس مفيدًا. 

وقالت "ناويرت"، إنها شاهدت في وقت سابق تقارير حول استمرار الهند في شراء النفط من إيران، وهو موضوع قالت إنها تمت مناقشتها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو للهند الشهر الماضي. 

واسترسلت بأنه بعد أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيودلهي جاءت بعد أن أعلنت الهند أنها ستتم الصفقة لشراء اسلحة دفاعية من روسيا بإنفاق أكثر من 5 مليارات دولار على S-400 صواريخ الدفاع الجوي من روسيا، ما حداه للتهديد بإطلاق إجراءات عقابية بموجب القانون الأمريكي لمكافحة العدوان 

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعليقا على التهديدات الأمريكية للهند حال اتمام الصفقة الدفاعية الروسية، وفق سبوتنيك، إن روسيا والهند وقعتا اتفاقا تاريخيا قيمته 5.4 مليار دولار بشأن توريد صواريخ اس -400 تريومف للدفاع الجوي إلى نيودلهي. 

وأضاف قد تم توقيع الاتفاق خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الهند لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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