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ثقافة

مصر تتسلم شعلة مؤتمر وزراء الثقافة العرب في احتفالية ملحمة التنوير

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:26 م
صدى البلد
طارق موسى
تحتفل وزارة الثقافة بالعيد الستين لتأسيسها خلال الفعاليات التي تنطلق اعتبارًا من الخامسة مساء غدا "الاحد" بدار الاوبرا المصرية حيث تشهد وفود 16 دولة شقيقة من ضيوف مصر احتفالية وزارة الثقافة بالعيد الستين لتأسيسها والتى تقام بمشاركة جميع قطاعاتها.

يأتى انطلاق الاحتفالية بالتزامن مع انعقاد الدورة الحادية والعشرون لمؤتمر الوزراء العرب المسئولون عن الشئون الثقافية المقامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الاليكسو ) وتحمل شعار القدس فلسطينية برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تبدأ الاحتفالية بجولة فى صالون النحت الثانى بقصر الفنون بعدها ترسم فرق الفنون الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة صورة عن الفلكلور المصرى تبرز موروثاته الفنية ومفرداتها المتنوعة التي تشكلت عبر العصور التاريخية المختلفة ثم يتفقد الضيوف أكثر من 100 عنوان لأهم إصدارات وزارة الثقافة لنخبة من الأدباء والمبدعين فى مختلف المجالات إلى جانب منتجات من الحرف اليدوية التراثية التقليدية ومجسمات لأبرز الشخصيات المصرية في مختلف المجالات الفنية والثقافية التاريخية .

وينتقل الحضور بعدها إلى مسرح الأوبرا الكبير للأحتفال الفني الذي يبدأ بكلمات افتتاحية وتتسلم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة شعلة المؤتمر من الدكتور محمد زين العابدين وزير الشئون الثقافية بالجمهورية التونسية ورئيس الدورة السابقة، كما يتم إهداء درع تذكاري لتكريم اسم الراحل عبد الله محارب المدير العام السابق للمنظمة بعدها يستقبل المسرح الحفل الفني الذى يحمل عنوان (ملحمة التنوير ) للمخرج خالد جلال والذى يلقى الضوء على محطات مهمة من تاريخ وزارة الثقافة متناولا تأثيرها الإيجابي على الفكر المجتمعي ومستعرضًا مختلف أشكال الإبداع التى تم رصدها وتبنيها خلال 60 عاما.

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