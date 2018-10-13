قائد القوات الجوية لـ صدى البلد: قادرون على حماية الأمن القومي المصري

الفريق محمد حلمي:

الضربة الجوية فى 6 أكتوبر تمت في صمت لاسلكى لتحقيق المفاجأة

نواجِهُ الإِرهَابَ بِشجَاعةٍ وجَرأَةٍ وصِدق ونحافظ على حماية المدنين في عملنا

لدينا من القدرة على حماية الأمن القومي المصري في أي مكان وفي أي وقت

نشارك أجهزة الدولة فى دعم مسيرة التنمية والمعاونة فى حالات الكوارث

نأخذ بعين الاعتبار التحديات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط في عملية تطوير القوات الجوية

نقوم بعملية تطوير المناهج الدراسية طبقًا لأحدث ما يدرس فى الكليات الجوية بالعالم

نمتلك «مدرسة للقتال الجوى» بها آخر ما تم التوصل إليه من فنون الحرب



دور القوات الجوية في 6 أكتوبر



قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، أن القوات المسلحة سطرت خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973م ملحمة بطولية شهد لها العالم، وجاءت أعمال قتال قواتنا الجوية فى الطليعة حيث قامت بالعديد من البطولات منها الضربة الجوية التى أفقدت العدو توازنه فى بداية الحرب وكانت الضربة الجوية الرئيسية مكونة من أكثر من 200 طائره مقاتله لضرب الأهداف المعادية الإسرائيلية المحددة لها داخل سيناء المحتلة.



وأضاف: «تمت الضربة الجوية فى صمت لاسلكى تام لتجنب أى عمليات تصنت معادية يمكن أن تكشف الهجوم المصرى حيث مرت التشكيلات الجوية على إرتفاع منخفض جدًا وفى مسارات تم اختيارها بعناية لتفادى وسائل كشف الدفاع الجوى المعادى وكان لذلك المرور فوق تشكيلاتنا وقواتنا البرية عظيم الأثر فى رفع معنويات الجنود المقاتلين على الأرض وكانت مؤشر لبدء ملحمة مشتركة من البطولة للقوات المسلحة المصرية».



وتابع: «فقدعبرت طائراتنا كلها فى وقت واحد خط القناة حيث تم ضرب مركز القيادة الرئيسى للعدو فى منطقة "أم مرجم" لمنع سيطرته وعزلة عن قواته ثم تتابع بعد ذلك ضرب الأهداف المخطط التعامل معها بنسبة نجاح تزيد عن 90% حيث تم ضرب 3 ممرات رئيسية فى 3 مطارات هم "المليز - بيرتمادا - رأس نصرانى».



وأكمل: «بالإضافة إلى أنه تم ضرب 3 ممرات فرعية فى نفس المطارات وكذا تدمير 10 مواقع بطاريات للدفاع الجوى من طراز "هوك"، كذلك تدمير موقعين مدفعية ومركز حرب إلكترونية والعديد من مواقع الشئون الإدارية ، وقد إستمرت هذه الضربة حوالى 30 دقيقة ونظرًا لنجاحها فى تنفيذ أكثر من 90% من المهام المكلفة بها تم إلغاء الضربة الجوية الثانية لعدم الحاجة إليها ، في وقت كانت تقديرات الإتحاد السوفيتى للضربة الجوية المصرية الأولى لن تتعدى نسبة نجاحها 30% لكن الحقيقة أظهرت معدن رجال القوات الجوية وإصرارهم وتفانيهم فى القتال لتحقيق النصر لقواتنا المسلحة».



معركة المنصور الجوية



شدد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية أن مَعرَكةُ المَنصُورَةِ الجوية تُعَدُ رَمزًا لِلتَحَدى حِينَ تَصَدى نُسُورُ الجَوِ المِصرِيونَ لِتلكَ الهَجمَةُ الشَرِسَةُ قَبلَ أن تَصِلَ طَائِراتَ العدُوِ لأهدَافِها وفَاجَأوه بِأدَاءٍ أَكثَرَ شرَاسَةٍ رَغمَ التَفوق النَوعِى لِلعَدُو، ولَكِنَهُ الإِنسَانَ المِصرِى الذى يُحسِنُ إِستخدَامَ مَا لديِهِ مِن إِمكَانِياتٍ مَهمًا كَانتْ إِمتَدَت تِلكَ المَعرَكةُ لِمُدةِ أَكثَرَ مِن خَمسُينَ دَقِيقَةً «كأَطولِ مَعرَكةٍ جَويَةٍ فىِ تَاريِخِ الحُروبِ الحَدِيثَة» وإشتَركَ فِيهَا أكثَرَ مِن 150 طائِرةٌ مِن الجَانِبَينْ وفَقدَ فِيها العَدُو ثَمانِيةَ عَشرَ طَائِرةً ولمْ يَستَطِع بَاقىِ طيَاريِهِ مُواصَلةِ القِتَال فلاذُوا بِالفِرار، فكَانَ ذَلك اليَومُ نِبراسًا لنا ولنُثبِتَ لأَنفُسِنَا قَبلَ الآخَرِين أَنَنَا دَائِمًا عَلى مُستَوىَ الحَدثْ قَادِرِينَ بِعَونِ اللهِ أَن نُوَاجِهَ التَحَدِياتِ الحَالِيَةِ والمُستَقبَلِيَةِ مُتسَلِحِينَ بالإِيمَانِ وبعَزِيمَةٍ لا تَليِنْ.



اختيار يوم 14 أكتوبر عيدًا للقوات الجوية



أكد الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية، أنه خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973م سطرت قواتنا المسلحة ملحمة بطولية شهد لها العالم، وجاءت أعمال قتال قواتنا الجوية فى الطليعة حيث قامت بالعديد من البطولات منها الضربة الجوية التى أفقدت العدو توازنه فى بداية الحرب واستمر طيارونا فى تنفيذ المهام خلال مراحل الحرب المختلفة حتى جاء يوم 14 أكتوبر 1973م ، ففى هذا اليوم حاول العدو القيام بتنفيذ هجمة جوية ضد قواعدنا الجوية بمنطقة الدلتا بهدف إضعاف التجميع القتالى لقواتنا الجوية وإفقاد قواتنا القدرة على دعم أعمال قتال القوات البرية.



وتابع: «تصدت مقاتلاتنا لهم ودارت أكبر معركة جوية فى سماء مدينة المنصورة والتى سميت فيما بعد بمعركة المنصورة، شاركت فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين وقد أظهر فيها طيارونا مهارات فائقة فى القتال الجوى وجرأة وإقدام واستمرت هذه الملحمة أكثر من 53 دقيقة تكبد العدو خلالها أكبر خسائر فى طائراته خلال معركة واحدة فى مرحلة من مراحل الصراع العربى الإسرائيلى حيث تم إسقاط 18 طائرة «رغم تفوقه النوعى والعددى» مما أجبر باقى الطائرات المعادية على الفرار من سماء المعركة.



وأضاف: «منذ ذلك التاريخ لم يُقدم العدو الجوى على مهاجمة مصرنا الحبيبه ومن هنا تم إختيار هذا اليوم عيدًا للقوات الجوية»، مؤكدًا - «حلمي»-، أن يوم الرابع عشر من أكتوبر عام 1973 يعتبر رمزًا للتحدى بالقوات الجوية ومن هذا اليوم وما تم فيه من بطولات وتضحيات نبراسًا لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.



بناء القوات الجوية بعد نصر أكتوبر وفق النظم العالمية



أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية المصرية أنه كَعادَةِ القُواتِ المُسَلَحةِ، كمَثَلٍ يُحتَذَى بِهِ فىِ التَخطِيطْ طَويِلِ الأَمَد، وبَعدَ إِنتِهاءِ حَربِ السادس من أكتوبر مُبَاشرَةً، تَمَ وضع الخِطَةُ الشَامِلَةُ لِلتَطوِيرِ والتَحدِيثِ فـِىِ المَنظُومَةِ العَسكَرِيةِ التى شَمَلتْ الفَردُ والمُعِدَةُ على حدٍ سَواءْ وكَانَت القُواتُ الجَوِيَةُ أحدُ أهمِ مَن شَملَتهُم تِلكَ الخِطَة فبِدايةً بِالفَرد، فقَد تَم التَطويِرُ والإِرتِقاءُ بِالمُستَوى المَعيِشىِ والتَرفِيهى والصِحِى لِكافَةِ الأَفرادِ لكَى تَكُونَ عوامِلَ تُساعِدهُم علَى تلَقِى التَدريِبَ المُتَطَوِرَ على المُعِداتِ الحَدِيثَةِ بإِستخدامِ أحدَثِ المَناهِجِ وطُرقِ التَدريِب والمُحَاكِيات ، معَ إِيفَاد البَعثَات التَعلِيمِيةِ مِن جَميع التَخصُصاتِ ، إلى الدِوَل الشَقِيقَةِ والصَدِيقَةِ بِمَا يَسمَحُ بِتَطوِيرِ الأَداءِ وبالتَالىِ أساليِبِ العَملِ لِمُسَايَرةِ التَطورِ الذى طَرأَ علَى كَافةِ نُظمِ التَسلِيحْ»



تنوع التسليح



كشف قائد القوات الجوية إن مِصرُ انتهجت مُنذُ حَربِ أُكتوبَر وحتَى وقتِنَا هَذا سِياسَةُ تَنوِيعِ مصَادرِ السِلاحِ بِمَا يتنَاسبُ مَعَ مُتطَلباتِنَا العملِياتِيَةِ لِيُصبِحُ لَديِنَا مَنظُومَةٍ مُتكَامِلَةٍ مِن أحدَثِ الطَائِراتِ المختلفة مِن دِوَلِ العَالمْ، مَعَ الإهتِمَامِ أَيضَا بالمُحَافَظةِ علَى الكفَاءَةِ الفَنيَةِ للأَسلِحَةِ والمُعِدَاتِ المَوجُودَةِ بالخِدمَةِ بِمَا يُمَكِنُ القُواتِ الجَويَةِ مِن تَنفِيذِ جَمِيعِ المَهامِ التى تُوَكلُ إِليهَا فىِ كَافَةِ الظُروفِ والأَوقَاتِ بدِقَةٍ وكفَاءَةٍ عَالِيةٍ، على جَميِعِ الإِتجَاهَاتِ الإِستراتِيجِيةِ وإِيمَانًا مِنا بأَنهُ لا بُدَ لِلسَلامِ مِن قُوةٍ رادِعَةٍ تَحمِيهِ وتُحافِظُ علَى مُكتسبَاتِهِ.



المشاركة في عملية «إعادة الأمل» وحماية البحر الأحمر



قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية إن القُواتِ الجَوِيَةِ تشترك فىِ عملِيةِ «إِعادَةِ الأَملْ» ضِمنَ قُواتِ التَحالُفِ العرَبِى لإِعَادةِ الإستقرارِ والأَمنِ لِلشَعبِ اليَمنِى وحِمَايَةِ العُمقِ الإستراتِيجِى لمِصرَ مُتمَثِلًا فىِ بَابِ المَندَبْ.



الحرب على الإرهاب



قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية أَن مِصرَ تَخُوضُ مُنذُ 5 سنواتٍ حَربًا ضَروس ضِدَ كيَانَاتٍ إِرهَابِيَةٍ مَدعُومَةٍ مَادِيًا وتِكنُولوجِيًا مِن دِوَلٍ بِعينِهَا تَهدِفُ إلى إِسقَاطِ الدَولَةِ المِصرِيَةِ وتَهدِفُ إلى بَسطِ سَيطرتِهَا علَى دِوَلِ المَنطِقةِ بَعدَ زَعزَعةِ إِستقرارِهَا بِمَا يُسهِلُ مِن إِسقَاطِهَا كمَا حَدثَ مَعَ عَددٍ مِن دِوَلِ الجُوارِ والتى تُمَثِلُ عُمقًا إِستراتِيجِيًا لمِصر».



وشدد «حلمي» على أن القوات المسلحة والقوات الجوية تقوم بعملية استهداف العناصر الإرهابية وفق معلومات من قبل أجهزة المعلومات الموجودة داخل القوات المسلحة، كاشفا: «إذا تأكدنا في حالة وجود مدنيين أثناء تنفيذ إحدى المهام الخاصة بمكافحة النشاط الإرهابي، يتم تأجيل المهمة حتى لا يتم إصابة أي مدني في العملية».



تأمين الحدود



أمَا دُورَ القُواتِ الجَوِيَةِ فىِ هَذهِ الحَربِ فَهُو تَنفِيذُ مَهَامٍ لَم تَكنْ ضِمنَ مهَامِهَا قَبلَ ذَلِك بَل دَعَتِ الضَرُورَةُ إِليهَا بإِستخدَامِ كَافَةِ أسلِحةِ الجَوِ مِثلَ تَأمِينِ الحِدُودِ علَى كَافَةِ الإِتجَاهَاتِ الإِستراتِيجِيةِ علَى مدارِ اليَومِ لِمَنعِ عملِياتِ التَهريِبِ وتسَلُلِ العنَاصِرِ الإِرهَابِيةِ ومُعَاوَنةِ قُواتِ إِنفاذِ القَانونِ فىِ عملِياتِ المُدَاهمَاتِ التى تَقُومُ بِهَا ضِدَ تَجمُعاتِ العنَاصِرِ الإِرهَابِيةِ فىِ سَينَاء التى نَحرِصُ فِيهَا دَائِمًا علَى سلامَةِ المَدنِيينَ الذينَ يَتَخِذُهمُ الإِرهَابِيينَ دُروعًا وسَاتِرًا لَهُم خِلالَ مراحِلِ تَنفِيذِ عملِياتِهمُ الدَنِيئَةِ أو خِلالَ مُحَاولاتِهِمُ الفِرارَ منِ قُواتِنَا ولعَلَكُم تَلحَظُونَ ترَاجُعًا كَبِيرًا فىِ عَدَدِ وحَجمِ العَمَلِياتِ الإِرهَابِيَةِ بِمَا يُؤَكِدُ النَجَاحَاتِ الكَبِيرَةِ التى يُحَقِقُهَا أَبطالِ القُواتِ المُسلَحةِ.



تطوير القوات الجوية





قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية، إن حرب السادس من أكتوبر المجيدة هى المرحلة الفاصلة فى تاريخنا العسكرى المعاصر والتى كان من دروسها المستفادة ضرورة التطوير والتحديث فيما يخص «الفرد المقاتل - الطائرات - المعدات - القواعد الجوية والمطارات والمنشآت الأخرى»، وتسعى القوات الجوية كأحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بإستمرار للتطوير، وتابع: «تم وضع عدة خطط للتطوير من خلال محاور رئيسية هي:



المحور الأول هو تطوير الفرد المقاتل، فقد تم وضع خطة لتطوير الفرد بالقوات الجوية يتم تنفيذها منذ عدة سنوات لتأهيل الفرد بالداخل والخارج لحصوله على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال تكنولوجيا الطيران وذلك بإستخدام أحدث مساعدات التدريب وبرامج التأهيل النظرى والعملى»، مشيرًا أنه أصبح لدى القوات الجوية أطقم طائرة وفنية تمتلك أحدث التكنولوجيا وقادرة على التعامل مع أحدث نظم التسليح بالعالم وقد شُهِد لهم بالكفاءة فى جميع المحافل التى تم إشتراكهم فيها.



أما المحور الثانى هو تطوير الطائرات والمعدات وأنظمة التسليح، والذى يتم من خلال تدبير طائرات وهليكوبتر ونظم تسليح من أحدث ما تم إنتاجه فى هذا المجال وذلك لمسايرة التطور الحالى فى نظم التسليح وفى خطٍ موازٍ تقوم الأطقم الفنية ببذل أقصى جهد للمحافظة على الكفاءة الفنية وتنفيذ أعمال التطوير للطائرات والأنظمة المتواجدة فى الخدمة بقواتنا الجوية بإستغلال أقل الموارد وبما يتماشى مع الوضع الإقتصادى الحالى للبلاد ولضمان عمل تلك المنظومات لأطول فترة ممكنة.



أما المحور الثالث فهو تنفيذ أعمال التطوير بالقواعد الجوية والمطارات من خلال وضع خطة شاملة لتطوير جميع القواعد الجوية والمطارات والوحدات الفنية والإدارية منذ 5 سنوات، وقد تم تنفيذ أعمال التطوير بالبنية التحتية بالكامل وحقول الطيران والمنشآت الفنية والإدارية مع عدم إغفال باقى التأمينات.



دعم القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية



كشف الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية، أن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية تقوم بعملية دعم كبيرة للقوات الجوية لتطوير المعدات والأسلحة لمواكبة التطور التكنولوجى لمعدات القتال بالعالم، وفى هذا الإطار تحرص القوات الجوية على إمتلاك أحدث نظم التسليح بالعالم.



وأكد «حلمي» أن إنضمام حاملتى الهليكوبتر الفرنسية ميسترال «جمال عبدالناصر – أنور السادات» إلى القوات المسلحة هى إضافة جديدة تستطيع القوات المسلحة من خلالها القيام بأعمال قتالية علي الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة لما تتميز بها الحاملة من إمكانية تواجد انواع مختلفة من الهليكوبتر «هجومى – إنذار مبكر – بحث وإنقاذ» مما يزيد من قدرة قواتنا المسلحة فى الحفاظ على أمنها القومى والإقليمى ضد أى تهديدات».



مشاركة أجهزة الدولة فى دعم مسيرة التنمية والمعاونة فى حالات الكوارث



قال الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، أن المهمة الأساسية للقوات الجوية هى حماية سماء الوطن والتدريب الجاد والمستمر على كل ماهو ضرورى للحرب بجانب ذلك تقوم بدور هام لصالح أجهزة الدولة والقطاع المدنى فلا ننسى أن القوات الجوية برد فعلها السريع فى مواجهة الكوارث الطبيعية تكون دائمًا فى طليعة الأجهزة التى تبادر بالتدخل السريع فى أحداث السيول والزلازل وإستطلاع المناطق المنكوبة والمعزولة لتحديد حجم الخسائر ونقل الجرحى والمصابين وأعمال الإخلاء والنقل السريع والإمداد بمواد الإغاثة للمتضررين».



وتابع: «كذلك مكافحة الحرائق بطائرات الهليكوبتر ومراقبة شواطئنا ومياهنا الإقليميه من التلوث الناتج عن السفن وتبليغ جهات الإختصاص كما تشارك قواتنا الجوية بطائراتها فى أعمال الخدمة الوطنية لقواتنا المسلحةفى مجال الرش الزراعى والبحث والإنقاذ والإسعاف الطائر والإخلاء الطبى ومكافحة الزراعات المخدرة وهناك تنسيق كامل بين وزارة الداخلية "إدارة مكافحة المخدرات" والقوات الجوية وبالتعاون مع قوات حرس الحدود».



وأكمل: «كما تقوم بتنفيذ مشاريع التصوير المساحى لصالح هيئات ووزارات الدولة اللازمة لأعمال التنمية الزراعية / التخطيط العمرانى / النقل والطرق كما تقوم القوات الجوية بنقل مواد الإغاثة إلى الدول المتضررة من كوارث طبيعة».



دور القوات الجوية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن



ترتب على قيام ثورتى «25 يناير - 30 يونيو» ظهور متطلبات واحتياجات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا ولدعم إستقرار الحياة اليومية للمواطنين حيث فرضت الأحداث مهام إضافية للقوات الجوية كتأمين الحدود الدولية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية والتعامل مع العناصر الإرهابية ويتم تنفيذ ذلك من خلال إحباط الكثير من عمليات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود على مختلف الإتجاهات.



وقال قائد القوات الجوية أن دور القوات الجوية تجلى عبر العمليات اليومية للقضاء على العناصر الإرهابية شمال ووسط سيناء، وكذا العناصر الإرهابية المتسللة من الشريط الحدودى الغربى من دولة ليبيا وذلك لإقتلاع جذور الإرهاب الأسود على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية وتدمير العديد من البؤر الإرهابية.



كما شاركت القوات الجوية بكل فاعلية في «العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018»، ليثبت «نسور الجو» قدرتهم الفائقة على حماية حدود الدولة وتدمير العناصر الإرهابية ومجابهة جميع محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية التى تؤثر على الأمن القومى المصرى عبر التنسيق مع كافة عناصر القوات المسلحة، وخلال تنفيذ تلك المهام الغير النمطية التى كلفت بها القوات الجوية لم يتوقف التدريب على مهام العمليات والإستمرار فى حماية سماء مصر فى جميع الأوقات وتحت كافة الظروف.



أسس التأهيل بالقوات الجوية



قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية إن الركيزة الأولى لنجاح القوات الجوية فى أداء مهامها هو الفرد المزود بعقيدة عسكرية وروح معنوية مرتفعة وقدرة على الآداء الجيد والإلمام التام بمهامه فى السلم والحرب واللياقة البدنية العالية والقدرة على إستخدام أحدث المعدات وتلك الصفات هى التى تمكن الفرد من أداء مهامه القتالية بأعلى معدلات أداء وأقل استهلاك للمعدات والأسلحة والذخائر تحت مختلف الظروف.



وتقوم القوات الجوية بمسايرة أحدث الوسائل العلمية فى مجال إعداد الفرد المقاتل بداية من الكلية الجوية بعد تطويرها وصولًا إلى تشكيلاتنا الجوية التى يتم فيها التأهيل من خلال برامج الإعداد البدنى بالإضافة إلى مساعدات التدريب المختلفة وتنفيذ التدريبات فى ظروف مشابهة لظروف العمليات الحقيقية وبإستخدام ذخائر العمليات لتحقيق مبدأ الواقعية فى التدريب.



وتقوم القوات الجوية بإختيار العناصر المناسبة للعمل فى المجال الفنى ثم تأهيلهم التأهيل النفسى والبدنى والعسكرى والعلمى اللازم فى مراكز إعداد الفنيين وبعد تخرجهم والتحاقهم بالتشكيلات الجوية تستمر منظومة التأهيل والرعاية من خلال التدريب النظرى والعملى والتوسع فى إستخدام مساعدات التدريب المتطورة واكتساب الخبرة بالدراسة وحضور الدورات والفرق بالخارج مع توفير الرعاية الصحية والإجتماعية للضباط والأفراد وعائلاتهم.



تعاون دولى فى التدريبات المشتركة



أكد الفريق محمد عباس حلمي هاشم قائد القوات الجوية أن القوات الجوية المصرية دائما محل تقدير للدول الشقيقة والصديقة ويظهر ذلك فى رغبة العديد من الدول فى مشاركة قواتنا الجوية فى التدريبات المشتركة لنقل الخبرات ومهارات القتال، فهناك تدريبات مشتركة كثيرة مع الدول الصديقه على مدار العام مثل «اليرموك» مع الجانب الكويتى والتدريب المشترك «زايد» مع الجانب الإماراتى والتدريب المشترك «حمد» مع الجانب البحرينى و التدريب المشترك «فيصل» مع الجانب السعودى وكذا التدريب المشترك «ميدوزا».



أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، أن الوفاء ورد الجميل هو أساس لقوات الجوية في التعامل مع أبناء وأسر الشهداء، خاصة ممن ضحوا بأرواحهم فى الفترة الأخيرة خلال مواجهة الإرهاب الأسود ، لذا أنشأت القوات الجوية منظومة خاصة بأسر الشهداء لتحقيق التواصل معهم بشكل مستمر وتقديم العون لهم فى جميع المجالات المختلفة داخل القوات المسلحة أو بالقطاع المدنى كما تقوم القوات الجوية بمتابعة حالتهم الصحية بشكل كامل بمستشفى القوات الجوية مع ترشيح بعض من أسر الشهداء لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة كل عام.



وتابع: «أخيرًا وليس بآخر يتجلى الوفاء والعرفان بالجميل من القوات الجوية بعدم نسيان دعوة أسر الشهداء فى إحتفالات القوات الجوية خلال المناسبات المختلفة ليعلموا علم اليقين أن الدور الذى قام به شهداؤنا الأبرار لا يُنسى أبدًا مهما مرت الأيام والسنين فهم من قدموا أغلى ما لديهم ليحيا وطننا الغالى مصر فى أمان وعزة وكرامة».



رسالة قائد القوات الجوية لنسور الجو



هنأ الفريق محمد عباس حلمي هاشم رجال القوات الجوية من ضباط وصف وجنود بمختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، مشيدًا بحفاظهم على مستوى الآداء المتميز وعطائهم وجهدهم الذى يبذلونه لرفع كفاءتهم القتالية وصقل مهاراتهم بالتدريب المستمر ضاربين المثل للتضحية والبطولات مطالبًا أن يتحملوا مسئولياتهم بكل أمانة فى حماية الوطن والدفاع عن أمنه وسلامة وقدسية أراضيه.



وطالب «حلمي» رجال القوات الجوية بالمحافظة على ما وصلوا إليه من مستوى عالٍ فى الكفاءة القتالية وأن يسعوا دائمًا لتطوير الأداء وذلك بالإستمرار فى بذل الجهد والعطاء من أجل رفعة القوات المسلحة وإستكمالًا لمسيرة رجال القوات الجوية السابقين الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم بكل غالٍ ونفيس من أجل الوطن وسطروا فى التاريخ بطولات لا تنسى.



رسالة الفريق محمد عباس حلمي للشعب المصري



ووجه رسال إلي الشعب المصري قال فيها: «إن حربنا على الإرهاب حرب شرسة بدأت منذ أكثر من 5 سنوات وستستمر لسنوات قادمة وقد سقط خلالها العديد من الشهداء، ونحن على إستعداد لإستقبال شهداء أخر حتى يتم القضاء على الإرهاب الأسود وإقتلاع جذوره، وبعون من الله سيتم ذلك بتضافر كل الجهود لقواتنا المسلحة والشرطة وبدعمٍ منكم أنتم شعب مصر، وفى هذا اليوم، لكم أن تفتخروا بقواتكم المسلحة وقواتكم الجوية الذين يقفون دائمًا مع إرادة الشعب العظيم ضمانًا لإستقراره ورخائه وصونًا لشعب عظيم وتاريخه وحضارته المجيده لتظل مصرنا الغالية حرةً أبية».

قال الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، إن انتصار السادس من أكتوبر 1973، سيظل يحتل مكانة فريدة وعلامة بارزة في تاريخ مصر المعاصر، حيث إنه يلقي بأضواء كاشفة على عظمة مصر وبسالة شعبها، موضحا أن القوات الجوية كان لها دور بارز في الحرب، حيث إنها قامت بتوجيه ضربات قاصمة في عمق العدو، فأصابته بالشلل، وقامت بتمهيد الطريق العبور العظيم للقوات المسلحة.وأكد «حلمي»، خلال مؤتمر صحفي له مع المحررين العسكريين بمناسبة عيد القوات الجوية، أن معركة «المنصورة الجوية»، والتي تعتبر أطول معركة جوية في التاريخ الحديث، معركة الخمسين دقيقة والتي اشترك فيها أكثر من 150 طائرة من الجانبين، لقنت العدو الإسرائيلي درسا قاسيا وفقد العدو 18 طائرة حينها.