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فن

تحويل رواية فى كل أسبوع يوم جمعة إلى عمل فنى

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:50 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أعلنت شركة "فيلم كلينك" و"فيلم فاكتوري" عن شراء حقوق الاستغلال الفني لرواية "فى كل أسبوع يوم جمعة " للروائى الكبير إبراهيم عبد المجيد.

وعبر المنتجان محمد حفظي وممدوح السبع عن سعادتهم للحصول على حقوق الرواية، خاصة وأنها أحد الأعمال الأدبية الهامة فى السنوات الأخيرة الحاصلة على جائزة ساويرس فرع كبار الكتاب، كما أن عالمها وشخصياتها شديدة الثراء مما ينبئ بعمل فنى مختلف.

كما أعلنوا أنه من المقرر خلال الفترة القادمة الإعلان عن كل تفاصيل المشروع الفنى فى مؤتمر صحفى كبير بعد الانتهاء من باقى التفاصيل الخاصة باختيار أبطال العمل.

ومن جانبه عبر الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد عن سعادته بالتعامل مع المنتج ممدوح السبع والمنتج محمد حفظى لتحويل الرواية الى عمل فنى, وقال إن سبب سعادته هو الأرشيف الفنى الشديد الأحترام والنجاح لكلاهما واللذان يحرصان فيه على انتقاء أعمالهم بمعايير فنية راقية بعيدا عن المعايير التجارية البحتة التى تسيطر على كثير من الأعمال .

"فى كل اسبوع يوم جمعة" هى الرواية الحادية عشرة الأديب إبراهيم عبد المجيد وتم إطلاقها عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكي الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الأجتماعى والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.
تحويل رواية فى كل أسبوع يوم جمعة إلى عمل فنى
تحويل رواية فى كل أسبوع يوم جمعة إلى عمل فنى
تحويل رواية فى كل أسبوع يوم جمعة إلى عمل فنى

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