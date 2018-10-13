تموين الشرقية تضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة في السوق السوداء.. فلاحون: نطالب بزيادة الحصة وتشديد الرقابة

أسمدة مدعمة تباع بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا والمزارعون يصرخون

تموين الشرقية: نعمل على محاربة جميع أشكال الاحتكار وهدفنا راحة المواطن





سعر شيكارة السماد الزراعي بالسوق السوداء يتراوح بين 260 جنيهًا و280 جنيهًا، رغم أن سعرها في الجمعية الزراعية 155 جنيهًا، ونتمنى من الدولة زيادة الحصة المخصصة للفدان من الأسمدة، أو التدخل من أجل تقنين الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأسمدة خارج الجمعيات الزراعية.. بهذه الكلمات عبر عدد من مزارعي محافظة الشرقية عن المشاكل التي تقابلهم في توفير الأسمدة لمحاصيلهم.





قال رضا بخاطرة، أحد مزارعي الشرقية: "أسعار الأسمدة الحرة مرتفعة جدا مقارنة بأسعار الجمعيات الزراعية، ونتمنى أن تكون هناك رقابة أكثر من رجال التموين والزراعة على محلات بيع الأسمدة لضبط الأسعار، فبالرغم من الجهد المبذول من رجال مديرية التموين ومباحث التموين من أجل ضبط أسواق بيع الأسمدة، وبالرغم من أنه توجد ضبطيات يومية للمحال المخالفة، إلا أن الأسعار مازالت كما هي ونتمنى أن تنخفض".





فيما قال أحمد الشرقاوي: "هناك أسمدة غير مخصصة للبيع بمعنى أنها مخصصة للجمعيات الزراعية ولا يصح أن تباع بالسوق السوداء، إلا أننا نجدها عند بعض التجار معدومي الضمير، ويقومون ببيعها بنفس سعر سوق السوداء محققين مكاسب مهولة".





فيما لم تقف مديرية تموين الشرقية موقف المتفرج، حيث أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيل مديرية تموين الشرقية، أن هناك حملات يومية مفاجئة على محلات بيع وتداول الأسمدة من اجل إحكام الرقابة علي الأسعار وضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه ومحاربة السوق السوداء واحتكار السلع.





وقالت "عبد الرحمن": "تمكنت الرقابة التجارية بإدارة تموين الحسينية بالشرقية، من ضبط أسمدة زراعية مدعمة عبارة عن 1000 شيكارة يوريا بالسيارة رقم 3679/7194".





وأوضحت أنه تم تشكيل حملة برئاسة مدير عام إدارة تموين الحسينية ومجموعة من المفتشين أسفرت عن تحرير المحضر رقم 882 جنح أ. د. ط الحسينية ضد "محمد. و"، تم وضبط سيارة رقم 3679/7194 محملة بأسمدة زراعية مدعمة بالكمية 50 طنا و1000 شيكارة يوريا 46.5%.





كما تم تسليم السيارة والمضبوطات والمتهمين إلى مركز شرطة الحسينية لحين العرض على النيابة.



