آبار الوادي الجديد فيها شفاء للناس.. صور

تمتلك محافظة الوادي الجديد الكثير من الآبار والعيون الكبريتية التي تخرج من باطن الأرض تحت درجات حرارة عالية تصل إلى 45 درجة وتحتوي على العديد من العناصر المعدنية مثل الماغنيسيوم والكالسيوم والكبريت والفسفور والمنجنيز وتعتبر مراكز للاستشفاء الطبيعي.



وإذا كنت من الباحثين عن السياحة العلاجية، فيجب عليك زيارة آبار موط الساخنة، والتي تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من مدينة موط عاصمة الداخلة وهى مجموعة آبار ذات تدفق ذاتى، وتتميز الآبار بمياهها الساخنة التي تبلغ درجة حرارتها 43 مئوية، وطبقا للتحليلات المعملية التي أجرتها الشئون الصحية بالمحافظة ، فإن مياه هذه الآبار تحتوي على العديد من العناصر المعدنية المفيدة علاجيًا في حالات الروماتيزم والصدفية والآلام الجسمانية.



وقامت محافظة الوادى الجديد، بتنفيذ أول مشفى سياحي علاجي خاصة للأمراض الشتوية والجلدية في منطقة بئر جناح 3 جنوب بمدينة الخارجة والمشروع يهدف لاستقبال الوفود السياحية الأجنبية والمحلية بالمنطقة للاستفادة من مياه البئر الساخنة بالمنطقة والمفيدة لعلاج العديد من الأمراض إضافة الى استغلال المناطق المجاورة من خلال الدفن بالرمال لشفاء عدة أمراض أخرى.



وقال احد منسقي رحلات السفاري، إن الآبار والعيون العلاجية بالمحافظة أصبحت لها شهرة عالمية على خريطة السياحة العلاجية وأصبحت مقصدًا لراغبى الاستشفاء من جميع أنحاء العالم، حيث يقصدها السائحون من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالمناخ الصحى والعلاج الطبى الطبيعى تحت رعاية متخصصين فى هذا المجال من أبناء المحافظة حيث تم شفاء العشرات من الحالات المرضية على أيديهم .