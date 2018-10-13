ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أهم المحميات البرية الإماراتية.. تعرف عليها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:39 م
صدى البلد
شيرين عادل
حظر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صيد الحيوانات المعرضة أو المهددة بالانقراض عام 1977، بعد توليه مقاليد الحكم، ووجه بإنشاء المحميات البرية والبحرية حفاظًا على الثروة الحيوانية، التي اعتبرها جزءًا أساسيًا من البيئة الإماراتية.

وأبرزت الصفحة الرسمية لزهرة الخليج عبر "تويتر"، أهم المحميات الإماراتية والتى أمر بتدشينها زايد بن سلطان، وجاءت بمقدمتها محمية جزيرة "صير بني ياس"، التي انطلقت فيها الأعمال عام 1970، والتى تعتبر اليوم واحدة من أهم المحميات في الإمارات، إلى جانب 15 محمية طبيعية برية وبحرية معلنة بموجب قرارات رسمية.

ترشيحاتنا

خبير تحكيمي يكشف مفاجأة عن هدف البرازيل الأول أمام السعودية

رئيس التنظيم والإدارة يوضح أهمية تقليص أيام العمل ..فيديو

16 مدربا قدموا استقالتهم بعد 6 جولات بالدوري الممتاز ب

روسيا تخطر إسرائيل بعدم نقل مسئولية تشغيل منظومة إس 300 للسوريين

أغنية أصالة الجديدة الحقيقة تحقق نسب مشاهدة عالية

العميل 1001.. قصة البطل الشهيد موشي رافى.. لفوه بعلم مصر وقرأوا عليه الفاتحة ونقلوه للقاهرة

الإصابة تحرم محمد صلاح من المشاركة في مواجهة الإياب أمام سوازيلاند

كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة فى لندن.. صور

تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو

فضيحة تهز إيران ومسئول كبير يهرب إلى أستراليا

كان يعمل نادلا في مطعم.. من هو جاك زوج الأميرة أوجيني؟

رمضان صبحي ضمن قائمة أبطأ 10 لاعبين بالدوري الإنجليزي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة فى لندن.. صور

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

فيديو

رئيس التنظيم والإدارة يوضح أهمية تقليص أيام العمل ..فيديو
مهدي عفيفي: يجب فتح باب الاستثمار في الطاقة المتجددة.. فيديو
سياسي أمريكي يدعو لتشكيل لوبي لتحسين صورة مصر في ذهن الأجانب.. فيديو
14 دولة تشارك في مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز.. فيديو
طارق شوقي: المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية المصرية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟