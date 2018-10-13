أهم المحميات البرية الإماراتية.. تعرف عليها

ومن أبرز المحميات التي أمر المغفور له بإنشائها "محمية جزيرة صير بني ياس"، التي انطلقت فيها الأعمال عام 1970، وتعتبر اليوم واحدة من أهم المحميات في الإمارات، إلى جانب 15 محمية طبيعية برية وبحرية معلنة بموجب قرارات رسمية، و46 محمية غير معلنة رسمياً pic.twitter.com/4ay5xpyRc6 — زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) October 13, 2018

حظر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صيد الحيوانات المعرضة أو المهددة بالانقراض عام 1977، بعد توليه مقاليد الحكم، ووجه بإنشاء المحميات البرية والبحرية حفاظًا على الثروة الحيوانية، التي اعتبرها جزءًا أساسيًا من البيئة الإماراتية.وأبرزت الصفحة الرسمية لزهرة الخليج عبر "تويتر"، أهم المحميات الإماراتية والتى أمر بتدشينها زايد بن سلطان، وجاءت بمقدمتها محمية جزيرة "صير بني ياس"، التي انطلقت فيها الأعمال عام 1970، والتى تعتبر اليوم واحدة من أهم المحميات في الإمارات، إلى جانب 15 محمية طبيعية برية وبحرية معلنة بموجب قرارات رسمية.