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برلمان

وكيلة لجنة القوى العاملة تؤيد تنظيم حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:25 م
النائبة مايسة عطوة،
النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان
معتز الخصوصى
ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إعلان لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن القانون الحالي أصبح أزمة تواجه جميع الأطراف المرتبطة بتطبيقه.

وأضافت عطوة في بيان لها، أن لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، هي المعنية بمناقشة قانون الأحوال الشخصية، لما له من ارتباط مباشر بالشارع والطفل، دون أن يكون مقيدا بنصوص أو تشريعات سابقة، بل يجب أن يتم اختيار أفضل المواد الملائمة للمجتمع، دون أي تأثيرات أخرى.

وطالبت وكيلة لجنة القوى العاملة بضرورة حضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة ومعنيين بالقانون من خبراء علم النفس والاجتماع، وحالات متضررة من القانون الحالي لجلسات المناقشة داخل المجلس، حتى يخرج القانون متكاملا ويحقق الهدف المرجو منه.

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