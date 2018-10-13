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برلمان

عصام شيحة يكشف عن موقفه من الترشح لانتخابات الهيئة العليا للوفد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:23 م
عصام شيحة القيادى
عصام شيحة القيادى الوفدى
معتز الخصوصى
قال عصام شيحة القيادى الوفدى إنه لازال يدرس موقفه من الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ، مشيرا إلى أن ترشحه يتوقف على رغبة رئيس الوفد فى التوافق العام داخل الحزب ، وأن تكون هناك رغبة فى المشاركة لصناعة مستقبل الوطن.

وأشار شيحة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ترشحه لانتخابات الهيئة العليا للوفد تحكمه المصلحة الوطنية العليا، مستلهما مبادىء وتراث الحركة الوطنية المصرية، متمنيا أن يتوافق جيل الوسط لحزب الوفد على رؤية وبرنامج يقدم من خلالها رسالة أمل للمصريين بأن الوفد قادر على القيام بدوره الحقيقى ، قائلا إذا تحققت هذه الأهداف سيترشح وإذا لم تتحقق فإنه سيساند زملاءه من الوفديين.

وكشف القيادى الوفدى عن انه بمجرد فتح باب الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، سيقوم بعقد لقاءات عامة مع الزملاء الوفديين ، بهدف طرح رؤى وبرامج نتوافق عليها وليس تكتلات انتخابية ومجرد ترشح فقط ، وهى ظاهرة جديدة يجب ان يتوافق عليها العديد من الاعضاء ، بحيث ينفذوا هذه الرؤى والبرامج حال فوزهم فى الانتخابات.

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