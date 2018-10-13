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معًا نبنى حياة.. تنطلق من الفيوم بقافلة طبية للعيون.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:09 م
صدى البلد
نظمت مبادرة "معًا نبنى حياة"، تحت شعار "كلنا شركاء في المسؤولية"، قافلة طبية للعيون بقرية "تطون" مركز "إطسا" بمحافظة الفيوم، وذلك في أولى فعاليات المبادرة بالتعاون مع جمعية "شباب تطون للخدمات الاجتماعية والتنمية الشاملة، ومركز سفير للعيون والليزك.

من جانبه أكد الكاتب الصحفى محمود بكري المنسق العام للمبادرة، ورئيس مؤسسة محبي مصر أن المبادرة تهدف لنشر التوعية الصحية ومساعدة المواطنين على إحساسهم بالمسئولية نحو صحتهم وصحة غيرهم، وكذلك رفع مستوى الاهتمام والإدراك لدى كافة شرائح المجتمع وهو الهدف الذي نسعى إليه.

وقال إنه تم الكشف على (٥٨١) حالة من مرضى العيون، من بينهم (٢٣٠) حالة كشف نظارة مسافات وقراءة، و (٢٥٠) حالة مصابون بالتهابات بالعين وحساسية وجفاف و خضعوا جميعهم للعلاج، و(١٠١) حالة مصابون ما بين مياه بيضاء وعتمات على القرنية و ظفرة و ارتخاء جفون و جلوكوما و أورام الجفون وعتمان على العدسة.

وصرح محمد كمال رئيس مجلس إدارة جمعية شباب "تطون"، بأن الجمعية تتحمل تكلفة الكشف والعمليات لغير القادرين كما ساهمت إحدى الصيدليات بالأدوية بالمجان.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد المعتصم رئيس مركز سفير للعيون والليزك، أن هذه القافلة إحدى القوافل التى ينظمها المركز بالتعاون مع مبادرة ( معًا نبنى حياة )، وجمعية شباب "تطون" للخدمات الاجتماعية والتنمية الشاملة، والتي ستجوب جمهورية مصر العربية بأكملها.

وأشار محمد على _ مدير التعاقدات بمركز سفير للعيون بأن القافلة ضمت عددًا كبيرًا من الأطباء منهم، دكتور محمد ناجى _ طبيب عيون بالمركز، و دكتور محمد شمس، و دكتور محمد السيد، ومها بشير _ فنى بصريات، وأمين منصور _ مسؤول القوافل الطبية بمركز سفير للعيون.

ومن جانبه أشاد المخرج سيد سالم المدير التنفيذي للمبادرة، بدور الشباب المتطوع من قرية "تطون"، حيث كان إيمانهم بأهمية العمل التكافلي وفضل العمل التطوعي ومفهوم المسؤولية الاجتماعية سببًا وراء ما قاموا به اليوم من مجهود ساهم في نجاح أولى فعاليات المبادرة.

وأكد عبدالله المقدم مستشار المجتمع المدني بالمبادرة، على استمرار العمل المشترك مع جمعية "تطون" وقد تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة.

ومن جانبه أوضح محمد العراقى مستشار التدريب بالمبادرة، أنه تم عمل ورش توعية صحية على هامش القافلة، مُضيفًا أنه من ضمن أهداف المبادرة نشر الوعى الصحي بين أفراد المجتمع.
معًا نبنى حياة.. تنطلق من الفيوم بقافلة طبية للعيون.. صور
معًا نبنى حياة.. تنطلق من الفيوم بقافلة طبية للعيون.. صور
معًا نبنى حياة.. تنطلق من الفيوم بقافلة طبية للعيون.. صور

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