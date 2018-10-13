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برلمان

الهضيبي يطالب بتفعيل دور الأسرة والمدرسة والمجتمع في تربية الشباب

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:23 م
الدكتور ياسر الهضيبى،
الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد
معتز الخصوصى
قال الدكتور ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام، إن وعي المواطن يبدأ تشكيله منذ الصغر، فالبداية تكون من الأسرة، الأب والأم، فهما نواة البناء السليم لشخصية وثقافة أبنائهم، لتأتي بعدها المدرسة بدورها التربوي والتعليمي، ليصبح لدينا شباب نشأ نشئة صحيحة،بمعرفة أن الأديان السماوية لأ تقر الأرهاب، وتقوم علي المحبة والسلام وبهذا يدرك خطورة مفهوم الإرهاب على الإنسان والأوطان ويفهم ، كيفية نشأته؟، وأهدافه؟، ولماذا؟، ويعلم جيدًا نتائجه وعواقبه؟

كما أوضح «الهضيبى»، أن لجوء الشباب إلى التنظيمات الإرهابية، والارتماء فى أحضانها، يكون نتيجة لفقدانه الأمل، وهنا يأتي دور المجتمع فى زراعة الأمل لدى الشباب، وجعلهم يتخلون عن الإحباط، لنتفادي هذه الكارثة، وذلك من خلال نشر الوعى، وحملات التثقيف.

كما طالب المتحدث الرسمى لحزب الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام جميع الوسائل التى تؤدى إلى التعاطف مع مثل هذه الجماعات الارهابية أو أعضائها، وذلك بتربية ابنائنا تربية سليمة، ليكون لديهم وعي وفكر سليم، قائم على الشفافية وتقبل الاختلاف في الاراء ووجهات النظر، والتوعية بالفرق بين خلاف واختلاف ـ حسب قوله.

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