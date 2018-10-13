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اقتصاد

مياه الجيزة تنظم ندوة لأساقفة كنائس المحافظة للتوعية بترشيد الاستهلاك

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:34 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
نظمت شركة مياه الجيزة ندوة تثقيفية لأساقفة الكنائس بالمحافظة، وذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الجيزة، إن قضية مستقبل مصر المائي تأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها أصبحت من أولويات الحكومة في الوقت الحالي.

وأضاف بدوي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية التي نظمتها الشركة، أن الشركة تؤمن أن توعية أفراد المجتمع واجب وطني يقع على عاتق الجميع وليس فقط الشركات العاملة في مجال تنقية المياه وأن الحفاظ على المياه هي مسئولية مشتركة بين مختلف الهيئات.

وأوضح أن الحملة القومية "كل نقطة بتفرق" تأتي ضمن إستراتيجية التوعية الجديدة التي تتبناها الشركة، التي تؤكد أهمية وضع قضية المياه ضمن أولويات خطط جميع الوزارات والهيئات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني، بهدف توسيع قاعدة الوعي المائي من أجل الحفاظ على مواردنا المائية للأجيال المقبلة.

وأكد أن النجاح في مواجهة التحديات المائية يتطلب اتباع نهج القيادة السياسية في التوعية بأهمية المياه.

وأشار رئيس شركة مياه الجيزة إلى أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة التي تحدث وتحتاج لعملية تقويم سواء من خلال الرقابة أو من خلال حملات التوعية، وتتمثل في إهدار المياه واستخدامها في رش الشوارع، أو غسيل السيارات، في ظل أزمة نقص المياه التي تعاني منها المحافظة.

وأكد أن الحفاظ على نقطة المياه هي مسئولية المواطن قبل المسئول، فنحن كمسئولين بشركة المياه هدفنا ودورنا تقديم خدمة جيدة للمواطن، ويجب أن يكون له دور فعال في مساعدة المسئول على الحفاظ على مصدر المياه.

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