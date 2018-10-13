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برلمان

برلماني: تشكيل لجنة لحل المشكلات مع الضرائب يشجع على جذب المستثمرين

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:24 م
النائب عمرو غلاب
النائب عمرو غلاب
فريدة محمد
أشاد النائب عمرو غلاب بجهود اللجنة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، لحل مشاكل المستثمرين مع الضرائب واستجابة وزارة المالية من خلال تشكيل لجنة من أجل تيسير الإجراءات وحل المشاكل الجمركية والضريبية وتذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار في مصر، وتوافق أفضل الممارسات العالمية سيجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.

وأكد غلاب فى بيان صحفي له على دور اللجنة في حصر النزاعات الضريبية الموجودة بين المصلحة والممولين في المحاكم، بهدف وضع آليات لحلها وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بالإسراع في حل النزاعات الضريبية وتحصيل المتأخرات الضريبية إلى جانب تيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذي يضم المعايير العالمية مما يعمل علي تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا فعالا في تحقيق الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من معدلات نمو مرتفعة إلى خلق فرص عمل للحد من البطالة وتحسين معيشة المواطنين، خاصة وأن الحكومة الحالية تهتم بالاستثمار في البشر من خلال تحسين الخدمات المختلفة الموجهة للمواطنين مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

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