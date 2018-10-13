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أخبار البلد

برعاية الخارجية الأمريكية.. انطلاق برنامج القيادات النسائية بالقاهرة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:32 م
انطلاق برنامج القيادات
انطلاق برنامج القيادات النسائية من مصر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن انطلاق برنامج تدريبي للنساء المصريات يحمل اسم «القيادات النسائية من مصر».

ويهدف البرنامج، الذي يأتي برعاية وزارة الخارجية الأمريكية بمشاركة مؤسسة "فورتشن جلوبال" للنساء، إلى تعزيز قدرات القيادة واتخاذ القرارات واكتشاف الموهوبات منهن.

وكشفت السفارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أنه يمكن التقديم في موعد أقصاه 30 أكتوبر الجاري، من خلال إرسال البيانات عبر الرابط https://goo.gl/Ekv8Cv.

ويأتي البرنامج في إطار برامج التبادل الثقافي الذي تقدمها السفارة الأمريكية في مختلف المجالات، ومنها المجالات الأكاديمية، والتعليمية، والفنية، والمهنية.
برعاية الخارجية الأمريكية.. انطلاق برنامج القيادات النسائية بالقاهرة

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