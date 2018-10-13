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برلمان

برلماني: الشائعات المدمر الأول للدول .. وتثقيف الشباب الحل الأمثل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:20 م
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
فريدة محمد
تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول دور التعليم في مكافحة الشائعات التي تمثل السبب الرئيسي في إفشال الدول وزعزعة استقرارها، وتفتيت مؤسسات الدولة ووحدة شعبها، حيث تستخدم كأداة للتحريض ونشر الكراهية ودعم الأعمال الإرهابية من خلال السيطرة على عقول فئات معينة من الشعب.

وأكد بركات فى بيان صحفى له، أن الجهل وعدم تحري المصداقية يسهمان في تغذية انتشار الشائعات بشكل كبير، ومن هنا طالب النائب بضرورة تثقيف طلبة المدارس والجامعات باعتبارهم الأكثر استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم من خلالهم نشر الأكاذيب، وبث الفتنة بين أبناء الوطن، وذلك من خلال وضع آليات لضبط وتقييم العملية التعليمية، ومتابعة جيدة لتطوير المناهج الدراسية، وسد الفجوة بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى زيادة عدد المكتبات، سواء الورقية أو الرقمية، نظرًا لدورها الواضح فى صقل الطلاب بالمعرفة فى شتى المجالات.

وطالب بتنظيم دورات تثقيفية للشباب بوصفهم مستهدفين من الخارج بغزو العقول ومحاولات كسر الإرادة والعزيمة والتفرقة واليأس؛ لرفع الوعى والتصدي للأساطير الكبرى التى تروجها الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك ضرورة تكذيب الشائعات وكشف زيفها وتعريفها وبيان تناقضها، وتوجيه ضربات استباقية لها من خلال إطلاع المواطنين على الحقائق أول بأول ووضعهم فى الصورة للالمام بكل مشاكل الدولة المصرية.

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