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تعليم

جامعة مطروح: العلمين الجديدة ستكون مدينة عالمية وقبلة للسياح

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
نور محمود
قال الدكتور محمد إسماعيل القائم برئيس جامعة مطروح، إن مدينة العلمين الجديدة ستكون مدينة عالمية وسيتواجد بها مطارا دوليا، وسيقصدها السياح من جميع أنحاء العالم، وهي لا تقل بل تزيد عن مدينة دبي العالمية.

وأوضح إسماعيل، أنه لا بد من الدمج بين كليتي السياحة والفنادق والآثار واللغات، وسيكون دور جامعة مطروح في الفترة المقبلة التنمية السياحية، ولذلك تم وضع عدد من الأشعة الذهبية في شعار الجامعة المرئي، للتنوير وإبراز جميع الأشياء الجميلة.

وأكد أن جامعة مطروح هي الجامعة رقم 26 من حيث التسلسل الإنشائي على مستوى الجامعات المصرية الحكومية وتتنافس على مستوى الجامعات، فهي الجامعة الوحيدة التي اشتركت في اليوم العالمي للسياحة.

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