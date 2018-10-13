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أخبار العالم

وزير الخزانة الأمريكي: خلافنا الاقتصادي مع الصين قد يكون مفيدا للاقتصاد العالمي

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:32 م
وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

رأي وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم السبت أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يكون مفيدا للاقتصاد العالمي، مخالفا بذلك تحذيرات صندوق النقد الدولي.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن منوتشين قوله - خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي بإندونيسيا - "هدفنا مع الصين واضح جدا، وهو أن تكون علاقتنا التجارية أكثر توازنا وإنصافا حتى تتمكن شركاتنا من العمل بشروط مماثلة لتلك السارية في الولايات المتحدة".

وأضاف "أعتقد أننا إذا ما توصلنا إلى ذلك، فسيكون الأمر جيدا للشركات الأمريكية والعمال الأمريكيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا الآخرين، وجيدا للصين أيضا".

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر هذا الأسبوع من أن الحرب التجارية المتصاعدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم ستنعكس على النمو الاقتصادي العالمي، مخفضا توقعاته للنمو في 2018 و2019.

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