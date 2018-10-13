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قرار يلزم شرطة المطارات الهندية بتقليص ابتساماتهم

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:38 م
صدى البلد
أ ش أ
أصدرت السلطات الهندية تعليمات لأفراد الأمن في المطارات تطلب منهم التخفيف من الابتسام أثناء تأدية مهامهم.

ويأتي هذا القرار خشية أن يوحي الابتسام بوجود تراخ أمني، وخوفا من مخاطر الهجمات الإرهابية.

وترغب قوة الأمن الصناعي المركزية في البلاد، المسؤولة عن سلامة الطيران، أن يكون موظفوها "أكثر يقظة"، حيث سيتم اعتماد "نظام الابتسامة الكافية" بدلا من "نظام الابتسامة العريضة"، وفقا لصحيفة إكسبريس الهندية، ويُقال إن المسؤولين يعتقدون أن إظهار الود المفرط يعرض المطارات لخطر الهجمات الإرهابية.

وليست هذه المرة الأولى التي يُطلب فيها من ضباط الشرطة الهندية تحسين المعايير أو تغيير سلوكياتهم، ففي عام 2004، طُلب من مركز شرطة ولاية، مادهيا براديش، إطلاق شوارب الضباط، بسبب اعتقاد المسؤولين بأن ذلك يزيد من احترام الناس لهم.

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