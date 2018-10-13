نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط عاطل حول شقته بـ 15 مايو لمخزن أدوية منتهية الصلاحية.



وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، مفادها قيام عاطل بحيازة كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية داخل شقته بـ 15 مايو بقصد إعادة بيعها للصيدليات،وتم استهداف الشقة وضبط المتهم.



وبتفتيش الشقة عثر بداخلها على 40 كرتونة تحوي كميات كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع وجوال يحوي كميات كبيرة من الأدوية مختلفة الأنواع و36 قرصا من الترامادول المخدر و2 كبسولة من الترامادول المخدر وجميعها منتهية الصلاحية وغير مصرح بتخزينها بالأماكن غير المرخصة.



واعترف بقيامه بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتلاعب بتواريخ الانتاج والصلاحية بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة واستخدامه للسيارة فى ترويج المضبوطات.