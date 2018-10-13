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ديني

هل ترث المرأة المتزوجة عرفيا من زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:42 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من سلبيات الزواج العرفي ضياع حقوق المرأة، فلا تستطيع الحصول على مؤخر صداقها أو معاش الرجل إذا كان له معاش بعد وفاته أو حتى ترثه إذا ترك تركة .

وأضاف "عثمان"، خلال رده على سؤال سيدة تقول: "هل يجوز أن أرث من زوجي المتزوجة منه عرفيا بعد مماته"؟، قائلًا: الزواج العرفي ليس له ضمان يثبت حقك الشرعي في الميراث أو المعاش أو أي حق من حقوقك الشرعية لأنه ليس موثقا.

وتابع: نادينا مرارا وتكرارا طالما أنك نويتي تكوين أسرة والارتباط بشخص معين لماذا لا يكون الزواج رسميًا؟ وفي وجود شهود وتحرير وثيقة زواج، ونفس الكلام للرجل الذي لديه نية صادقة لتكوين أسرة، فلماذا لا يتزوج رسميا؟. 

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