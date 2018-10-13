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محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار حملة فتح محاور المرور بالشوارع العرضية..صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:27 م
حملة فتح محاور المرور
حملة فتح محاور المرور بقلب المدينة
كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار حملة فتح محاور المرور بالشوارع العرضية في قلب المدينة المحصورة ما بين شارعي محمد علي والأمين من أجل أحداث السيولة المرورية وفك الاختناقات الموجودة بقلب المدينة وتوفير التأمين لهذه المناطق في حالة حدوث أي حالات طارئة.

جاء ذلك تفقد المحافظ لعدد من هذه المحاور التي تم فتحها مؤخرا وأشاد بتعاون المواطنين من أصحاب المحلات القائمة على هذه المحاور وبتسهيل مهمة الجهات المعنية في إعادة الانضباط والسيولة المرورية لهذه الطرق العرضية الهامة.

كما ناشد العدد المتبقي من أصحاب المحلات بسرعة الالتزام بإجراءات التنظيم التي تتم في هذه الشوارع وعدم التخلف عن الغالبية العظمى من أصحاب المحلات الذين أكدوا وقوفهم إلى جانب الصالح العام للمدينة وأبنائها.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن وإدارات الأحياء لتنفيذ حملة انضباط في المحاور المرورية بقلب المدينة وشدد على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى إليها.
محافظ بورسعيد: استمرار حملة فتح محاور المرور بالشوارع العرضية..صور
محافظ بورسعيد: استمرار حملة فتح محاور المرور بالشوارع العرضية..صور
محافظ بورسعيد: استمرار حملة فتح محاور المرور بالشوارع العرضية..صور
محافظ بورسعيد: استمرار حملة فتح محاور المرور بالشوارع العرضية..صور
محافظ بورسعيد: استمرار حملة فتح محاور المرور بالشوارع العرضية..صور

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