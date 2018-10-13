فوائد تجميلية لزيت بذور العنب.. أبرزها محاربة التجاعيد

قد لا تعرف الكثير عن زيت بذور العنب، على الرغم من الفوائد العديدة التي يحملها في طياته، حيث إنه يحمل فوائد جمالية، للبشرة والشعر، واأضا فوائد طبيعة غير متوقعة، وفي هذا التقرير سوف ننقل لكم فوائد زيت بذور العنب الجمالية للبشرة والشعر، وفقا لما تناوله موقع "ويب ميد".



وقد تجد في زيت بذور العنب مكونات اساسية وثانوية تعمل على ترطيب البشرة والشعر، وبالأخص منطقة الشفاة، وأبرزها:



1- تأخير ظهور التجاعيد والحد من علاماتها.

2- يعالج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب، والأكزيما، والتهابات الجلد.

3- يساهم في تغذية وترطيب البشرة.

4- حماية البشرة من أشعة الشمس.

5- التخفيف من علامات تمدد الجلد.

6- تساهم في تخفيف آثار البقع والتصبغات على الجلد.



ولا تقتصر فوائد زيت بذور العنب على البشرة، بل انها تمتد ايضا للشعر، ومن أبرزها:



1- تحفيز إنبات الشعر إذا ما تم تدليك فروة الرأس بانتظام.

2- يمكن استخدامه كحمام زيت ليضيف نعومة على الشعر.