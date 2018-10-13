فحص طبي لـ أحمد فتحي قبل المران المسائي بالأهلي

يخضع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم؛ لحسم موقفه بشأن الانتظام في التدريبات الجماعية.



ويعاني فتحي من الإصابة بكدمة في الفخذ تعرض لها في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري والتي أبعدته عن لقاء الترسانة الأخير في كأس مصر.



وكان فتحي قد خاض تدريبات تأهيلية خلال الأيام الماضية؛ للتعافي من الإصابة، حيث يحسم الفحص الطبي اليوم موقفه من إعلان جاهزيته للمشاركة في تدريبات الكرة.