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نائب رئيس مستقبل وطن يشيد بتصريحات رئيس البنك الدولي حول الاستثمار بمصر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:21 م
الدكتور محمد منظور
الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان
أشاد الدكتور محمد منظور نائب رئيس حزب مستقبل وطن بما أدلى به الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمشاركة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بمدينة بالى الإندونيسية حين أكد أن مصر مثال يحتذى به بالاستثمار في رأس المال البشرى قائلا:"مصر كانت من أول الدول التي انضمت لبرنامج البنك الدولي للاستثمار في رأس المال البشرى".

وقال منظور في بيان، إن البنك ساهم في دعم قطاع الصحة بمصر بقيمة 530 مليون دولار، وقطاع التعليم بقيمة 500 مليون دولار وهذا مُؤشر قوي على نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014، مُؤكدًا أن مبادرة الرئيس للاستثمار في رأس المال البشري تعد نقلة نوعية في تاريخ مصر بما تتضمنه من ربط تنمية مهارات الشباب وتدريبهم على احتياجات سوق العمل، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح يستهدف حل الأزمات وخاصة المُتعلقة بالاقتصاد التي تراكمت على مصر منذ سنوات أيدلوجيات مُحددة وحلول جذرية تستهدف القضاء على البيروقراطية التي أخرت وعطلت حركة التنمية بمصر.

كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس أعلن سابقًا بأنه سيهتم خلال فترة رئاسته الجديدة بملفات الثقافة والتعليم والصحة في مرحلة بناء الإنسان المصري وهذا يدل على أنه يستهدف الاستثمار في العقول البشرية لنهضة مصر في كافة القطاعات.

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