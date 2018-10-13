تنظيم ندوة حول مبادرة الرئيس ١٠٠ مليون صحة بطور سيناء

أعلنت علا حسن ابوزيد مسئول الاعلام بادارة طور سيناء الصحية عن استمرار تنظيم الإدارة لعدد من الندوات لدعم مبادرة رئيس الجمهورية حول (حملة 100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي.



واضافت انه سبق وعقد لقاءين بمركز شباب طور سيناء لحث أهالي مدينة طور سيناء على المشاركة في الحملة، وألقى محاضرة الندوة الدكتور أشرف سليمان مدير إدارة التربية السكانية بمديرية الصحة والسكان.



وتأتي اللقاءات بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء ومديرية الصحة والسكان، برعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف عام محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة والدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة.



يشار إلى أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أنه يتابع بصفة مستمرة سير العمل فى مراكز الشباب، بما يتم من أعمال وجهود فى المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية وذلك من خلال مديريات الشباب بالمحافظات.



كما أكد الوزير متابعته بما يتم فى هذا الشأن فى المحافظات التسع، وهى جنوب سيناء ومطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، لافتا إلى أنه أقيمت لجنة للمتابعة المركزية من قبل الوزارة، لمتابعة كل مراكز الشباب المستضيفة للحملة، موضحا أن هذه المتابعة المركزية تأتى ضمن خطة الوزارة فى التواصل الدائم مع قيادات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، لمواجهة اى معوقات من شأنها أن تعوق استقبال المواطنين داخل مراكز الشباب.