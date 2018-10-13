لاقتراب فصل الشتاء.. الفلاحين تقدم نصائح للمزارعين: اختيار التوقيت المناسب والمبيدات السليمة ضروري لحماية المحاصيل .. والتعاون مع الري لحمايتها من السيول

أبو صدام:اختيار التوقيت المناسب والمبيدات السليمة ضروري لحماية المحاصيل الزراعية شتاءا

الفلاحين :يجب أن يكون هناك توعية وإرشاد زراعي للفلاحين خلال فصل الشتاء

إتحاد الفلاحين يطالب الزراعة بالتعاون مع الري لحماية المحاصيل من السيول





تتعرض الزراعة المصرية في موسم الشتاء لمخاطر عديدة منها التقلبات الجوية وبرودة الجو إضافة إلى الأمطار التي تصل إلى حد السيول في عدد من المحافظات وتتسبب في غرق الأراضي الزراعية.



وفي كل موسم يتوقع خبراء الأرصاد الجوية بحدوث عدد من موجات الصقيع والتي قد تؤثر على المزروعات الخضرية، والأشجار المثمرة ودائما ما تقدم وزارة الزراعة تحذيرات إلى المزارعين وذلك تزامنا مع التقلبات الجوية وتوجيه الإرشادات لهم لمعرفة التعامل مع المحاصيل خلال موسم فصل الشتاء.



ويتعرض المزارعين كل عام خلال فصل الشتاء إلى خسائر مادية كبيرة تعود إلى تلف العديد من المحاصيل سواء عن طريق برودة الجو أو الديدان والتي تتغذى على المزارع.



ويجب على المزارعين خلال موسم فصل الشتاء شراء المبيدات والأدوية الزراعية من مراكز الجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة السليمة حتى لا يقع المزراع فريسة للمبيدات والأدوية المغشوشة.



فاستطلع صدى البلد آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة وكيفية الإستعداد الجيد لموسم فصل الشتاء.

في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين أن المحاصيل الزراعية تتعرض خلال فصل الشتاء لعدد من موجات الصقيع تؤثر على عدد من المحاصيل الزراعية وتتسبب في تلفها مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توعية وإرشاد زراعي للفلاحين.



وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه يجب إتباع عدة خطوات لحماية المحاصيل الزراعية خلال فصل الشتاء وأهمها اختيار المحاصيل ومعرفة الوقت المناسب لزراعتها وأيضا يجب شراء المبيدات الزراعية السليمة من الأماكن المصرح بها فقط من الجمعيات والمراكز الزراعية.



وتابع نقيب عام الفلاحين أن المصدات والصوب لها أهمية أيضا لقدرتها على حماية المحاصيل من الصقيع أو التقلبات الجوية وأيضا يجب التخلص من الحشائش الطويلة باستمرار حتى لا تتواجد فيها الحشرات والديدان.



كما طالب محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بالتعاون والاستعداد الكامل من أجل حماية المحاصيل والأراضي الزراعية لمواجهة مخاطر السيول أثناء فصل الشتاء وتوفير مخرات لمياه الأمطار.



وأوضح رئيس إتحاد الفلاحين في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن أهم المحاصيل الزراعية التى يتم زراعتها خلال موسم فصل الشتاء هى القمح والطماطم الشتوى والفول البلدي، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تعاون من هيئة الإرصاد لتقديم الإرشادات للمزارعين ومواعيد التقلبات الجوية.



وأضاف فرج أن هناك عدد من المحافظات تتعرض إلى موجات من الأمطار التى تصل إلى حد السيول، منوها بأن درجات الحرارة المنخفضة قد تتسبب في موت النباتات والمحاصيل لذا يجب استخدام الصوب الزراعية لحمايتها.