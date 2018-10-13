ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن (البحيرة) وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم خلالها إستهداف دائرة قسم شرطة (النوبارية) وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع أسمدة بدون ترخيص ملك المدعو/نبيل ى.ع ، وضبط بداخله عبدالفتاح م.خ ، 65 سنه المدير المسئول بالمصنع ، وكذا تم ضبط (خط إنتاج كامل ، 600 طن مواد خام مجهولة المصدر – 400 طن منتج نهائى من الأسمدة الزراعية المغشوشة المقلدة والمعدة للتعبئة والتداول).





وتم ضبط مصنع للأسمدة والكيماويات "منتهى التراخيص" ملك عمر م.أ ، وعثر بداخل المصنع على ( خط إنتاج كامل - 921,8 طن من الأسمدة الزراعية الصلبة – 21000 لتر من الأسمدة الزراعية السائلة).





بفحص المضبوطات بمعرفة مهندسى اللجان الفنية المرافقة، تبين أن جميع المضبوطات مغشوشة ومقلدة ومصنوعة من مواد مجهولة المصدر ضارة بيئيًا وبالصحة العامة للمواطنين وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.



