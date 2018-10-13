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حوادث

ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:29 م
ضبط ١٩٢١ طن و٢١ الف
ضبط ١٩٢١ طن و٢١ الف لتر اسمدة زراعية مغشوشة
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مُكبرة بالإشتراك مع مديرية أمن (البحيرة) وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم خلالها إستهداف دائرة قسم شرطة (النوبارية) وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع أسمدة بدون ترخيص ملك المدعو/نبيل ى.ع ، وضبط بداخله عبدالفتاح م.خ ، 65 سنه المدير المسئول بالمصنع ، وكذا تم ضبط (خط إنتاج كامل ، 600 طن مواد خام مجهولة المصدر – 400 طن منتج نهائى من الأسمدة الزراعية المغشوشة المقلدة والمعدة للتعبئة والتداول).

وتم ضبط مصنع للأسمدة والكيماويات "منتهى التراخيص" ملك عمر م.أ ، وعثر بداخل المصنع على ( خط إنتاج كامل - 921,8 طن من الأسمدة الزراعية الصلبة – 21000 لتر من الأسمدة الزراعية السائلة).

بفحص المضبوطات بمعرفة مهندسى اللجان الفنية المرافقة، تبين أن جميع المضبوطات مغشوشة ومقلدة ومصنوعة من مواد مجهولة المصدر ضارة بيئيًا وبالصحة العامة للمواطنين وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وذلك فى ضوء خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراقبة أسواق التصنيع والإنتاج والتداول والإتجار غير المشروع فى مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة والمحظور تداولها لما لها من تأثير سلبى على الإنتاج الزراعى والصحة العامة للمواطنين.
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور
ضبط 1921 طنا و21 ألف لتر أسمدة زراعية مغشوشة بمصنعين بالنوبارية.. صور

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