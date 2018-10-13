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بعد تقرير البصل وسرطان الكبد.. علامات بالخضار تنذر بخطورتها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:31 م
صدى البلد
ريهام قدري
تنتشر بعض التحذيرات عن العلامات الغريبة في الخضار والفواكه، منها لون البطاطس الخضراء والبصل الذي يحتوي على قشرة سوداء والموز الذي يحتوي على بؤرة أو خيوط سوادء وقد ننشر بعض الحقائق عن هذه العلامات التي تنذر عن خطورة الخضراوات والفواكه.

وقال الدكتور سعد محمد جلال استشاري التغذية، إن التحذيرات التي تنتشر عن العلامات الغريبة بالخضار والفواكه ليست كاذبة، فمن الطبيعي الحذر من أي علامات غريبة تحتوي على الخضار أو الفواكه يجب الابتعاد عنها حتى وان كانت ليست مضرة أو تسبب الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة.

وأكد جلال أن كل نوع من الفاكهة والخضروات له مواصفات معينة، لذلك فلا تحاول تناول أي أطعمة لن يطبق عليها مواصفاته الكاملة ومن أمثلة الأطعمة التي انتشرت تحذيرات عنها:

البطيخ الشتوي شديد الإحمرار
قد يحرص التجار والمزارعون على تواجد البطيخ في الأسواق بصورة دائمة طوال العام، وأكد جلال استشاري التغذية لا يمكن أن يحدث ذلك إلا باستخدام تلك المواد المسرطنة، إذ تساعد على تكبير حجم البطيخ وزيادة إحمراره بصورة مبالغ فيها، وهذا الإحمرار يستغله التجار أثناء البيع، حيث يتم اعتباره من قِبل العامة دليلًا على جودة البطيخ ومذاقه.


البصل ذو القشرة السوداء:
قال الدكتور محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن هذا الأمر أثار الذعر بين عدد كبير من الناس، والحقيقة أن الطبقة السوداء الخارجية للبصل لا تسبب السرطان دائما، بل أن هناك نوعا آخر يكون فيها البصل ذات الطبقة السوداء آمنة، ويمكننا تناولها بدون إحداث أى ضرر بالجسم.

وأوضح "عز العرب" أن البصل المتسبب في السرطان تظهر عليه طبقة سوداء نتيجة لتكون فطر اسبرجيليوس فلافوس الذى يفرز مادة افلاتوكسين الضارة المسببة لأمراض كثيرة فى مقدمتها سرطان الكبد وتتوغل هذه المواد داخل البصلة بأكملها وتجعلها غير صالحة للتناول حتى لو تم غسلها وتنظيفها، أما البصل الآمن فتكون الطبقة السوداء الموجودة عليه نتيجة بعض الفطريات غير الضارة والتى تزال آثارها بالتخلص من الطبقة الخارجية وغسلها.

البطاطس الخضراء أو ذات البراعم:
حذر أستاذ الجهاز الهضمى عادل المهدي من بعض العلامات التي تظهر على البطاطس، كاللون الأخضر الذي ينتشر على البطاطس، فهذا اللون دلالة على تركيز عالي لمادة سامة ناتجة عن سوء تخزين هذه الثمرة وتعريضها لأشعة الشمس لساعات طويلة أدت لتركيز الكلورفيل تحت قشرتها، ويحذر تماما تناولها حتى لا تسبب تسمما فى النسب العالية ومشكلات معوية فى النسب البسيطة، كما نصح بالابتعاد عن البطاطس الغنية بالبراعم التي تنمو على قشرتها، لأنها ناتجة عن مواد كيميائية سامة أهمها السولانين وقد تسبب التسمم السريع.

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