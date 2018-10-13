ضبط 454 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 454 حكمًا، شملت " 109 جزئيًا، و18 مستأنفا، و226 غرامات و100 مخالفة، و2 حكم سرقة تيار كهربائي".



تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.