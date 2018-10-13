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محافظات

محافظ بورسعيد ينفي شائعة نقل مرضى الغسيل الكلوي الى دمياط

السبت 13/أكتوبر/2018 - 04:27 م
محافظ بورسعيد ينفي
محافظ بورسعيد ينفي شائعة نقل مرضى الغسيل الكلوي
كتب محمد الغزاوى
نفي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشائعة التي تناولت نية محافظة بورسعيد نقل مرضي الغسيل الكلوي بالمستشفي العام، الي دمياط نظرا لأعمال التطوير الجارية بالمستشفي استعدادا لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل.

واكد المحافظ، خلال جولة المحافظ بمستشفي بورسعيد العام للاطمئنان علي استمرار تقديم الخدمة للمرضي بالمستشفي، أن عمليات الغسيل الكلوي مستمرة بالمستشفي العام ، وان مرضي التامين الصحي من أصحاب حالات الغسيل الكلوي سيعودون الي إجراء هذا العمليات بمستشفي المبرة، وعددهم ٦٠ حالة بعد استكمال تجهيز قسم الغسيل بالمستشفي علي اعلي مستوي.

وشدد علي حرص المحافظة علي توفير كل وسائل الراحة للمرضي من أبناء بورسعيد في مختلف التخصصات الطبية وليس الغسيل الكلوي فقط والعمل باقصي جهد لعدم تحملهم مشاق الانتقال لخارج المحافظة لتلقي العلاج.
محافظ بورسعيد ينفي شائعة نقل مرضى الغسيل الكلوي الى دمياط
محافظ بورسعيد ينفي شائعة نقل مرضى الغسيل الكلوي الى دمياط

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