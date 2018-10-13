وصفات رائعة من البطاطس للتخلص من اسمرار الإبطين

الإسراف فى استخدام مزيلات العرق مجهولة المصدر، وإزالة الشعر بشكل خاطئ، تؤدى إلى إسمرار منطقة تحت الإبط والتى يلجأ الكثير إلى حلها عن طريق استخدام كريمات ومواد كيميائية، ولكن الطرق الطبيعية هى الأفضل .



يقدم موقع "bold sky" طرق متعددة للبطاطس للقضاء على اسمرار الأبطين



ماسك عصير البطاطس والعسل :



المكونات:

3/4 ثمرة بطاطس

2 ملعقة كبيرة من العسل الخام



طريقة الاستخدام:

نقشر البطاطس حتى نحصل على عصيرها.

نقوم بخلط عصير البطاطس مع العسل الخام .

نضع الخليط تحت الأبطين، ونتركه لمدة 20 دقيقة.

نغسله بالماء الفاتر .



ماسك البطاطس والطماطم:



المكونات:

2 ثمرة من الطماطم

2 ثمرة من البطاطس



طريقة الاستخدام:

نقوم بتقطيع البطاطس والطماطم إلى قطع صغيرة وهرسها جيدًا حتى تصبح كالمعجون.ضع الخليط تحت الابطونتركه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله جيدًا بالماء.





ماسك البطاطس وعصير الليمون:



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من البطاطس المبشورة.

1/2 كوب من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة من السكر .



طريقة الاستخدام:

نقوم بخلط جميع المكونات السابقة .

نضعه تحت الأبطين مع التدليك بلطف.

نتركه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر، ونجففها .



ماسك البطاطس والخيار:

المكونات

ثمرة خيار كبيرة

ثمرة بطاطس

1 ملعقة من الحمص



طريقة الاستخدام :

نقوم بتقطيع الخيار والبطاطس إلى قطع صغيرة ونقوم بفرم الحمص .

نمزج الخليط جيدًا، ثم نفرده تحت الإبط.

نتركه من 20-30 دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر.

