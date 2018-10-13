ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

وصفات رائعة من البطاطس للتخلص من اسمرار الإبطين

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:38 م
صدى البلد
قسم المرأة
الإسراف فى استخدام مزيلات العرق مجهولة المصدر، وإزالة الشعر بشكل خاطئ، تؤدى إلى إسمرار منطقة تحت الإبط والتى يلجأ الكثير إلى حلها عن طريق استخدام كريمات ومواد كيميائية، ولكن الطرق الطبيعية هى الأفضل .

يقدم موقع "bold sky" طرق متعددة للبطاطس للقضاء على اسمرار الأبطين

ماسك عصير البطاطس والعسل :

المكونات:
3/4 ثمرة بطاطس
2 ملعقة كبيرة من العسل الخام

طريقة الاستخدام:
نقشر البطاطس حتى نحصل على عصيرها.
نقوم بخلط عصير البطاطس مع العسل الخام .
نضع الخليط تحت الأبطين، ونتركه لمدة 20 دقيقة.
نغسله بالماء الفاتر .

ماسك البطاطس والطماطم:

المكونات:
2 ثمرة من الطماطم
2 ثمرة من البطاطس

طريقة الاستخدام:
نقوم بتقطيع البطاطس والطماطم إلى قطع صغيرة وهرسها جيدًا حتى تصبح كالمعجون.ضع الخليط تحت الابطونتركه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله جيدًا بالماء.


ماسك البطاطس وعصير الليمون:

المكونات:
2 ملعقة كبيرة من البطاطس المبشورة.
1/2 كوب من عصير الليمون.
1 ملعقة كبيرة من السكر .

طريقة الاستخدام:
نقوم بخلط جميع المكونات السابقة .
نضعه تحت الأبطين مع التدليك بلطف.
نتركه لمدة 30 دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر، ونجففها .

ماسك البطاطس والخيار:
المكونات
ثمرة خيار كبيرة
ثمرة بطاطس
1 ملعقة من الحمص

طريقة الاستخدام :
نقوم بتقطيع الخيار والبطاطس إلى قطع صغيرة ونقوم بفرم الحمص .
نمزج الخليط جيدًا، ثم نفرده تحت الإبط.
نتركه من 20-30 دقيقة ثم نغسله بالماء الفاتر.

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة: إنشاء مدينة متكاملة للرخام بمنطقة الجلالة

فتاة مصرية تدير السفارة السويسرية لمدة يوم واحد.. صور

شاهد .. جميع أهداف ليفربول هذا الموسم وثلاثية محمد صلاح

سائق السيارة المتسببة في وفاة شقيقة أنغام: كنت أسير ببطء وتوقفها المفاجئ سبب تصادمنا

ترامب لـCBS الأمريكية: لن أغضب السعودية

محمد صلاح يثير أزمة جديدة مع اتحاد الكرة ويحذف صورة راعى الجبلاية

أبطأ لاعب في البريمييرليج.. رمضان صبحي الواعد التائه في أرض الإنجليز

رد فعل إلهام شاهين بعد فوز ليلى علوي بجائزة أفضل ممثلة

مستشار رئيس الوزراء يكشف حقيقة زيادة أسعار البنزين

أيمن بهجت قمر يدافع عن أنغام بعد الهجوم عليها بسبب شقيقتها غنوة

استبعاد لاعب جديد من بعثة المنتخب لـ سوازيلاند بعد محمد صلاح

طريقة تحضير فاهيتا الدجاج الدايت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

محطات العائلة المقدسة في مصر من رفح حتى دير المحرق.. صور

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي .. صور

20 فستانا من دولاب درة اختاري منها لسهرتك..صور

فيديو

مشادة بين شعبتى الدواجن والمستوردين بسبب حظر تداول الطيور الحية..فيديو
حقوق الإنسان اليمنية: ميليشيا الحوثي تنهب أموال وقوت الشعب
شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية.. فيديو
شعبة الدواجن عن حظر تداول الطيور الحية: القانون سيُفعل.. فيديو
وزير النقل: تصنيع عربات القطارات في مصر بنسبة 40% .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟