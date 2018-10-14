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برلمان

فؤاد بدراوى: قانون الإدارة المحلية مكمل لدور أعضاء مجلس النواب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:48 ص
النائب فؤاد بدراوى
النائب فؤاد بدراوى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب فؤاد بدراوى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن قانون الإدارة المحلية لم يعرض حتى الان على اللجنة، ونحن فى انتظار وصوله إلينا للبدء فى مناقشته.

وأشار بدراوى لـ"صدى البلد" إلى أن قانون الإدارة المحلية يعتبر من القوانين المكملة لإنتخابات مجلس النواب ودور مكمل لأعضاء مجلس النواب، حتى يكون لدينا مجالس محلية فى القرى والمراكز والمدن وتكون لدينا مؤسسات ديمقراطية.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان اللجنة ستعمل على قدم وساق من اجل الانتهاء من مناقشة القانون ، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان فى أقرب بهدف إقراره خلال دور الإنعقاد الرابع.

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